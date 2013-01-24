شاشة LED وتراكب واضح لتحسين تفاعل المستخدم

تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية سهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بالتشغيل السهل بواسطة تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة، للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.