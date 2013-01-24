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متينة لأميال كثيرة
تلبي آلة 4.0 T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
متينة لأميال كثيرة
تلبي آلة 4.0 T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.
متينة لأميال كثيرة
تلبي آلة 4.0 T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
متينة لأميال كثيرة
تلبي آلة 4.0 T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.
تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية كبيرة وسهلة القراءة، وثلاثة نوافذ للقراءات. ويشمل ذلك مؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بالتشغيل السهل بواسطة تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح منفذ USB بالشحن الخفيف للهواتف الخليوية.
بواسطة محركَي الرفع الموضوعَين في الجهة الأمامية والخلفية من السطح، تحاكي مساحة المشي التمرين الحقيقي صعودًا ونزولاً لتشمل مجموعات العضلات والأوتار المختلفة عن تلك التي يتم حثها عند المشي على سطح مستوٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل درجة الإمالة إلى الأعلى والأسفل بنسبة 0,5 بالمئة لضبط التمرين.
تُعتبر آلة الركض هذه مثالية للمستخدمين الذين يعانون صعوبات في التوازن والتناسق والحركة، أو الأفراد الأقل ثقة بأنفسهم على آلة الركض. يمتد المقبضان على طول مساحة المشي الطويلة التي تبلغ 22 بوصة x 60 بوصة لتوفير توازن محسّن ولتعزيز ثقة المستخدم.
تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.
إن الزيادات الصغيرة في السرعة تجعل آلة الركض هذه مثالية للمستخدمين من كل الأعمار، بالإضافة إلى المستخدمين الذين يسعون إلى التعافي من خلال الأنشطة البدنية. على عكس آلات الركض التجارية، توفر الزيادات الدقيقة والصغيرة في السرعة سلامة أفضل ومراقبة المشي بشكل أفضل تحت إشراف المتخصصين. تبلغ سرعة الحزام المنخفضة جدًا للمبتدئين 0,3 أميال في الساعة، وهي تلائم حتى المستخدمين الذين لا يتمتعون باللياقة البدنية.
تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.
تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات الدرجات التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.
الحد الأقصى لوزن المستخدم
طاقة التيار المتردد
الحزام/السطح
التوافق
إمكانية الاتصال المطبّقة
نطاق الدرجة
مواصفات المحرك
نطاق السرعة
مساحة الخطوة
منفذ USB
جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب
CSAFE
المروحة
نبض اليد
البرامج
سرعة بدء التشغيل