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أثر منخفض لكل المستخدمين
تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أثر منخفض لكل المستخدمين
تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.
أثر منخفض لكل المستخدمين
تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أثر منخفض لكل المستخدمين
تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.
تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج المقاومة وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتقدّم مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.
يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. ويتميّز نطاق عمق الخطوة بأنه متساوٍ ومتبادل بين قدم وأخرى.
يمكن ضبط طول المقبضين الملائمين ليتوافقا مع مجموعة متنوّعة من المستخدمين. ويتم تثبيت وضعية المقبض بسهولة لممارسة التمارين المخصصة للساقين فقط، أو للذراعين فقط، أو لكامل الجسم.
تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.
تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.
تشكّل آلة 4.0 S خيارًا ممتازًا لبناء ثقة المستخدم وكفاءته عبر السماح للمستخدمين بممارسة التمارين بمستويات مختلفة من النشاط البدني. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ المقاومة المنخفضة عند بدء الاستخدام 5 واط فقط، ما يخفف الضغط على المفاصل ويؤدّي إلى تحفيز أفضل لتحقيق التعافي.
يتميّز التصميم شبه الممدّد بتعددية الاستخدامات، وهو يخفّف الضغط على الوركين والركبتين والكاحلين مع توفير تمارين رياضية صعبة في الوقت نفسه. ويلائم المقعد مستخدمين متعددين من كل الأعمار وبغض النظر عن صعوبة الحركة التي يشكون منها.
تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أحزمة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.
تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية سهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بتشغيل سهل بفضل تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.
التوافق
طاقة التيار المتردد
المكبح
الحد الأقصى لوزن المستخدم
إمكانية الاتصال المطبّقة
منفذ USB
مجموعة الملحقات
جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب
CSAFE
المروحة
نبض اليد
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
معدل التمرين