تبييض الأسنان في المنزل في الوقت الذي تريده

يسمح لك Zoom DayWhite من Philips تبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من 15 إلى 30 دقيقة مرتين يوميًا، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.