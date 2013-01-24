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Philips Zoom DayWhite

علاج تبييض الأسنان في المنزل

DIS519/01
Zoom
التصنيف الإجمالي / 5
  • أسنان أكثر بياضًا أسنان أكثر بياضًا أسنان أكثر بياضًا
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    Philips Zoom DayWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    DIS519/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    أسنان أكثر بياضًا

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Zoom DayWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    أسنان أكثر بياضًا

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Zoom DayWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    أسنان أكثر بياضًا

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا

      علاج احترافي لتبييض الأسنان يمكن استخدامه في المنزل

      • 6 محاقن
      • 18 استعمالاً
      • في مستويات تكثيف مختلفة
      يمكن لابتسامتك أن تكون أكثر بياضًا بشكل ملحوظ

      يمكن لابتسامتك أن تكون أكثر بياضًا بشكل ملحوظ

      بفضل Zoom DayWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج فقط من سبعة إلى أربعة عشر يومًا.

      تبييض الأسنان في المنزل في الوقت الذي تريده

      يسمح لك Zoom DayWhite من Philips تبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من 15 إلى 30 دقيقة مرتين يوميًا، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.

      ميناء أسنان أكثر قوة وصحية أكثر

      Zoom DayWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.

      ملائم بشكل مثالي لابتسامتك

      بفضل Zoom DayWhite من Philips، يعمد خبير الأسنان الذي تتعامل معه إلى تصميم قالب تبييض مخصص ليتناسب تمامًا مع معالم أسنانك. وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على نفس النتائج المشرقة على كل سنّ من أسنانك!

      14 مليون ابتسامة والعدّ ما زال جارٍ***

      يُعدّ Zoom DayWhite فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. ويأتي Zoom DayWhite أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة أسنانك وابتسامتك.

      يوصي به خبراء الأسنان ويُشرفون على العملية بأسرها

      يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom DayWhite من Philips كما يُشرفون على العملية بأسرها، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.

      مثبّت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة

      Zoom DayWhite من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وبما أن خبير الأسنان الذي تتعامل معه يوصي باستخدامه، يمكنك التأكد من أن النتائج التي ستحصل عليها ستكون متسقة وآمنة على أي حشوات أو حالات ترميم قد قمت بها مسبقًا.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نتائج علاج التبييض
        • نتائج قصوى من 7 إلى 14 يومًا
        • أسنان أكثر بياضًا في 3 أيام
        مُثَبَّت أنه آمن
        مع مستوى حساسية خفيف أو منعدم
        محقنة مزوّدة بأنبوبين
        ليست بحاجة إلى تبريد
        قابل للتعديل
        نعم

      • المكونات

        بيروكسيد الهيدروجين
        ‎14%
        النكهة
        نعناع
        ACP
        فوسفات الكالسيوم لا بلوري

      • العناصر المرفقة

        محاقن مزوّدة بأنبوبين
        6
        علبة القالب
        تحتوي على قالب تبييض مخصص
        حقيبة منتجع صحي
        نعم*

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          • قد لا تتوفر في كل البلدان.