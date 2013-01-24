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شاشة LED

BDL5585XL/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أبهر جمهورك أبهر جمهورك أبهر جمهورك
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    شاشة LED

    BDL5585XL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أبهر جمهورك

    لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    أبهر جمهورك

    لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات

    أبهر جمهورك

    لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LED

    أبهر جمهورك

    لم يكن إيصال الرسائل التسويقية يومًا عصريًا إلى هذا الحد. فبفضل حافة الشاشة الرفيعة جدًا ومجموعة الميزات الكاملة التي تتميّز بها، يمكن استخدامها كوحدة منفردة بسهولة تامة، أو وضعها ضمن حائط شاشات استثنائي. إكتشف كلّ المميزات

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      أبهر جمهورك

      بفضل شاشة LCD العالية الأداء هذه

      • بحجم 140 سم (55 بوصة)
      • إضاءة LED مباشرة
      • تقنية Full HD
      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      سلسلة تعاقبية DVI

      سلسلة تعاقبية DVI

      قم بإنشاء حائط شاشات رقمية يتضمن لغاية 150 شاشة بتكوين 15 x‏ 10 باستخدام سلسلة تعاقبية DVI. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج DVI بمنفذ إدخال DVI في شاشة أخرى لاختبار أكثر تجربة حائط شاشات مدهشة على الإطلاق.

      إضاءة LED الخلفية المباشرة

      استمتع بتناسق متميّز للإضاءة بواسطة إضاءة LED الخلفية المباشرة التي توفر لك نسب تباين أعلى. تؤدي ألوان الأبيض الناصعة إلى توفير سلسلة ألوان أوسع، مما يؤدي إلى تحسين عرض الألوان ومساعدتك على الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر من أي وقت مضى. كما أن التوفير الملحوظ في استهلاك الطاقة سيؤدي أيضًا إلى تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية.

      وظائف متعددة. سلك واحد

      تحكّم بشكل كامل في شاشتك عن طريق تشغيل كل الأوامر التشغيلية بالإضافة إلى إشارة الفيديو عبر كبل HDMI واحد فقط. تسهّل هذه الميزة الفريدة التشغيل السلس للشاشة وصيانتها بطريقة أكثر سهولة وملاءمة. كما تسهّل أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC) عملية العثور على المعلومات الحيوية الخاصة بالشاشة إلى أبعد الحدود.

      قابلة للمراقبة من الشبكة: RJ45

      تتوفر إدارة الشاشة بطريقة بسيطة بفضل إدخال منفذ LAN (RJ45)‎. يمكنك تكوين كل شاشة أو معرفة حالة كل جهاز بطريقة سريعة وملائمة عبر اتصال RJ45.

      منفذ الشاشة لدعم أسرع للرسومات

      استمتاع بصور فائقة الوضوح بفضل دعم بطاقة الرسومات ذات عرض نطاق عالي لمنفذ الشاشة. إضافة إلى إرسال فيديو عالي الجودة كليًا، سيقوم أيضًا منفذ الشاشة بإرسال الصوت، مما يؤدي إلى إزالة الحاجة إلى كبلات إضافية.

      الإدخال الذكي في الغطاء الخلفي لوضع كمبيوتر شخصي صغير

      تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.

      LCD عالية الجودة كليًا 1920x1080 بكسل

      يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.

      يتم ضبط السطوع تلقائيًا بحيث يتناسب مع الظروف المحيطة

      يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.

      السطوع العالي للحصول على صور أكثر وضوحًا

      استمتع بصور أكثر وضوحًا تتميّز بمستوى أعلى من السطوع المحيط بفضل لوحة 700 نت. يمكن للجمهور أن يستمتع بجودة أفضل للصورة في المواقع البعيدة عن نور الشمس المباشر لكن لا تزال تتمتع بمستوى سطوع أعلى من المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المشاهدة.

      تدعم ميزة التكبير/التصغير المحسّنة تطبيقات المصفوفة المتجانبة

      تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139.7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        55  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        700  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        كومبيوتر شخصي
        • منفذ إدخال VGA-in D-Sub 15HD
        • منفذ إخراج VGA-out D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • إخراج RS232 D-sub9
        • منفذ إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي بحجم 3.5 ملم
        • RJ45
        إدخال AV
        مكوّن (BNC‏) ×1
        توصيلات أخرى
        • منفذ الشاشة
        • إخراج DVI
        • USB
        • HDMI

      • الراحة

        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 10
        صورة داخل صورة
        • PBP
        • PIP
        • POP
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • VGA
        التحكم بلوحة المفاتيح
        مخفية
        سهولة التثبيت
        • إخراج تيار متناوب
        • مقابض الحمل
        • الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        • أداة استشعار الضوء المحيط
        • الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        الوضعية
        • عمودي
        • أفقي

      • الأبعاد

        سُمك الإطار
        السماكة الإجمالية بين اللوحات 5.5 ملم
        تعيين العرض
        1215  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        47.8  بوصة
        تعيين الارتفاع
        686  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        27.0  بوصة
        تعيين العمق
        126  ملليمترًا
        تعيين العمق (بوصة)
        5.0  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 - 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        5 - 90  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        60000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        150 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل VGA
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط
        • دليل البدء السريع

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • أبعاد العلبة

        EAN
        87 12581 60492 9
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل VGA
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع

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