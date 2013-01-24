العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل VGA
- دليل المستخدم على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
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أبهِر جمهورك
استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبهِر جمهورك
استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.
أبهِر جمهورك
استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبهِر جمهورك
استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
اختبر الانتشار المتساوي للضوء بواسطة تقنية LED المتطورة. تم وضع أضواء LED البيضاء (ثنائي مُصدر للضوء) حول حافة اللوحة لتأمين انتشار الضوء بطريقة متساوية أكثر. سينتج عن ذلك استهلاك كمية أقل من الطاقة وتبديد كمية أقل من الحرارة، بالإضافة إلى مجموعة ألوان حقيقية متناسقة.
استمتع بمشاهدة صور فيديو واضحة بفضل لوحة بتردد 120 هرتز. حتى أنك ستتمكّن من الاستمتاع برؤية المشاهد السريعة الحركة بدون أي تمويه، مما يحسّن تجربة المشاهدة.
تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.
قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.
يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.
يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.
تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.
تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.
تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.
قم بتوصيل شاشات متعددة سويًا للحصول على حائط شاشات يضم لغاية 150 شاشة من خلال سلسلة تعاقبية VGA، لتحسين تجربتك البصرية. تتميّز الشاشات بأنها لا تتطلب معدات إضافية، وهي سهلة التركيب وتأسر جمهورك بالكامل.
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