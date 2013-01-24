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شاشة LED

BDL5531EL/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة LED

    BDL5531EL/00

    أبهِر جمهورك

    استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LED

    أبهِر جمهورك

    استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.

    أبهِر جمهورك

    استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LED

    أبهِر جمهورك

    استمتع بصور واضحة جدًا وبطريقة غير مضرة بالبيئة بفضل هذه الشاشة مع إضاءة LED على الحافة. فهي تتميّز بأداء عالٍ وموثوقية كبيرة، إلا أنها توفر في استهلاك الطاقة، مما يجعلها مثالية للمشاريع التي لا يمكن المساومة فيها.

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      أبهِر جمهورك

      بفضل شاشة LED بدقة Full HD وبإطار خارجي رفيع جدًا

      • بحجم 140 سم (55 بوصة)
      • LED للحافة
      • تقنية Full HD
      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      إضاءة LED خلفية للحافة

      اختبر الانتشار المتساوي للضوء بواسطة تقنية LED المتطورة. تم وضع أضواء LED البيضاء (ثنائي مُصدر للضوء) حول حافة اللوحة لتأمين انتشار الضوء بطريقة متساوية أكثر. سينتج عن ذلك استهلاك كمية أقل من الطاقة وتبديد كمية أقل من الحرارة، بالإضافة إلى مجموعة ألوان حقيقية متناسقة.

      لوحة بتردد 120 هرتز

      استمتع بمشاهدة صور فيديو واضحة بفضل لوحة بتردد 120 هرتز. حتى أنك ستتمكّن من الاستمتاع برؤية المشاهد السريعة الحركة بدون أي تمويه، مما يحسّن تجربة المشاهدة.

      الإدخال الذكي في الغطاء الخلفي لوضع كمبيوتر شخصي صغير

      تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.

      وظيفة متقدمة لمنع التصاق الصورة

      قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.

      يتم ضبط السطوع تلقائيًا بحيث يتناسب مع الظروف المحيطة

      يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.

      LCD عالية الجودة كليًا 1920x1080 بكسل

      يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.

      التوافق مع معايير RoHS للحفاظ على البيئة

      تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.

      تقيس أداة استشعار درجات الحرارة الحالة الصحية

      تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.

      تدعم ميزة التكبير/التصغير المحسّنة تطبيقات المصفوفة المتجانبة

      تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.

      توصيل حلقي عبر VGA

      قم بتوصيل شاشات متعددة سويًا للحصول على حائط شاشات يضم لغاية 150 شاشة من خلال سلسلة تعاقبية VGA، لتحسين تجربتك البصرية. تتميّز الشاشات بأنها لا تتطلب معدات إضافية، وهي سهلة التركيب وتأسر جمهورك بالكامل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,6  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1300:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        12  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,21 x‏ 0,63 مم
        ألوان الشاشة
        1,06 مليار
        تقنية العرض
        لوحة بتردد 120 هرتز
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        كومبيوتر شخصي
        • منفذ إدخال VGA-in D-Sub 15HD
        • منفذ إخراج VGA-out D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • إخراج RS232 D-sub9
        • منفذ إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي بحجم 3.5 ملم
        إدخال AV
        • HDMI x1
        • Audio (L/R) x2
        • منفذ مركّب (BNC)
        • مكوّن RCA
        • S-video x1

      • الراحة

        الوضعية
        • عمودي
        • أفقي
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 5‏ × 5
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • VGA
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        سهولة التثبيت
        • إخراج تيار متناوب
        • مقابض الحمل
        • الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        • أداة استشعار الضوء المحيط
        • الطاقة الذكية
        وظائف مراقبة السلامة
        • التحكم بالحرارة
        • أداة استشعار درجات الحرارة
        التّعبئة
        صندوق قابل لإعادة الاستخدام
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        RS232
        صورة داخل صورة
        PIP

      • الأبعاد

        سُمك الإطار
        24,6 مم / 0,95 بوصة
        تعيين العرض
        1259,8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        732,1  ملليمترًا
        تعيين العمق
        59  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        49,6  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        28.8  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2.2  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        200 x‏ 400 مم

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 - 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        5 - 90  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        60000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        138 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 12 واط RMS

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل VGA
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط
        • دليل البدء السريع

      • متفرقات

        الكفالة
        عام: 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick

      • المواصفات التقنية

        إضاءة خلفية
        إضاءة LED على الحافة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل VGA
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع

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