العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
- سلك طاقة التيار المتناوب
- سلك HDMI
- كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
- كبل USB
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غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اخطف أنظارهم
غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.
اخطف أنظارهم
غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اخطف أنظارهم
غزِّ روح التعاون. قدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة UHD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، فتعتبر مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 20 نقطة لمس في الوقت نفسه.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
حوّل شاشة Philips احترافية واحدة إلى جدار فيديو مقاس 2x2 بدون إطار خارجي. فمن خلال توصيل أربعة مصادر مستقلّة، يمكنك تشغيل قنوات متعددة معاً بسهولة تامة. وما عليك سوى أن تحدد للشاشة المنطقة والمحتوى الذي ستشغّله. تعتبر هذه الشاشة مثالية لغرف التحكّم بالبث، حيث يجب أن يكون البث من كاميرات متعددة واضحًا بالكامل.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
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دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
الراحة
الطاقة
شروط التشغيل
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
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