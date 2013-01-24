قم بتحرير رأس المال العامل قصير الأجل وزد قدرتك الشرائية كموزع أو بائع أو تاجر تجزئة لشركة فيليبس باستخدام هياكل تمويل التجارة، مثل خطابات الاعتماد، وضمان الكمبيالات، والضمانات البنكية. يساعدك تمويل التجارة على زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالك.
المزيد من رأس المال العامل
رفع الحد الائتماني
الحصول على التمويل بشكلٍ أسرع وأسهل
زيادة القوة الشرائية
تحسين السيولة
تلبية متطلبات العملاء
زيادة المخزون لمواكبة تغيرات السوق
ما أسباب اختيار خدمة التمويل التجاري مع فيليبس؟
يمكنك توفير الوقت الثمين والمال من خلال ترسيخ علاقتك بصفتك شريك قنوات مفضلاً لدى فيليبس. وهذا يعني أنَّ شخصًا واحدًا يمكن الاتصال به سيعمل على توفير حل التمويل الذي تحتاج إليه في أسرع وقت ممكن وببساطة بالغة. كما تتيح لنا شبكتنا العالمية من الشركاء الماليين إمكانية تحديد العروض والشروط التنافسية وتلبية احتياجات التدفق النقدي الخاصة بك.
حلول تمويل الرعاية الصحية الرائدة
هيكل تمويل وكالة ائتمان الصادرات
استفد من التمويل بالعملة الصعبة العابر للحدود بشروط تنافسية لتحصل على حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية