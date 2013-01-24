إضافة الى جميع عروض تمويل Philips Capital الأخرى، نقدم لك طريقة آمنة لمواصلة تقديمك للرعاية الصحية. يسمح هيكل تمويل ائتمان الموردين من وكالة ائتمان الصادرات للعملاء عبر الحدود بالحصول على تمويل بالعملة الصعبة لشراء معدات فيليبس الطبية. تعمل Philips Capital من خلال شبكة عالمية من وكالات ائتمان الصادرات، مثل Atradius وOeKB وAshra وUS EXIM Bank على ترتيب تسهيلات ائتمانية للصادرات.
استفد من التمويل بالعملات الصعبة
احصل على تقنية فيليبس المتقدمة
شروط سداد مرنة ربع سنوية أو نصف سنوية
دفعة اولى بنسبة 15٪ كحدّ أدنى مطلوبة وفقا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
فترة استحقاق تصل إلى 7 سنوات تخضع لمعايير الاكتتاب الصادرة عن وكالة ائتمان الصادرات
يبدأ التمويل عند تسليم المعدات
إضمن أسعار فائدة تنافسية
معدلات تمويل جذابة مقارنة بالاقتراض المحلي
فترة سماح تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى
تحديد سعر الفائدة باليورو / الدولار الأمريكي طوال مدة الاستحقاق
دفعات أصلية متساوية يتم احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص من الدفعات الأصلية
حافظ على قدرتك الائتمانية الحالية
يتم التمويل بترتيب مباشر من فيليبس
لا يطلب منك قرض مصرفي
خطوط الائتمان الخاصة بك في مصرفك المحلي محفوظة
إن تمويل ائتمان الموردين من وكالة ائتمان الصادرات
يذكر على انه ائتماناً للمورّد في البيانات المالية *الضمانات: الكمبيالات / سندات اذنية
الصادرات (إن وجدت)الضمانات الإضافية حسب ما تطلبه وكالة ائتمانا
تأمين أسعار فائدة تنافسية
معدلات تمويل منافسة مقارنة بالاقتراض المحلي
أسعار فائدة منخفضة متاحة على أساس معدل اليورو / الدولار العائم
تقديم فترة سماح أطول للمشاريع المعقدة واسعة النطاق
الضمانات: كما تطلبها وكالة ائتمان الصادرات بعد التقييم
استفد من التمويل بالعملات الصعبة
احصل على تقنية فيليبس المتقدمة
شروط سداد مرنة ربع سنوية أو نصف سنوية
تمويل المشاريع الجاهزة والمعقدة
فترة استحقاق تصل لمدة 10 سنوات للمشاريع طويلة الأجل تخضع لمعايير الاكتتاب الصادرة عن وكالة ائتمان الصادرات
دفعة أولى بنسبة 15٪ كحدّ أدنى مطلوبة وفقاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. متاحة عن طريق قرض تجاري