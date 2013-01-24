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نبذة عن شركة فيليبس كابيتال

اجعل رؤية الرعاية الخاصة بك أمرًا واقعًا مع شريك تمويل موثوق به يتفهم احتياجاتك الخاصة.

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نبذة عن شركة فيليبس كابيتال
    بصفتك مقدم رعاية صحية أو شريك قنوات، فأنت تواجه العديد من التحديات المختلفة كل يوم. وعلى عكس مؤسسات التمويل التقليدية، لا تتفهَّم شركة فيليبس كابيتال قيود التمويل التي تواجهك فحسب، بل تتمتع أيضًا بفهم معمَّق للتكنولوجيا الطبية وأحدث الاتجاهات والمستجدات في ممارسات الرعاية الصحية، فنحن مؤسسة عالمية متخصصة في تمويل خدمات الرعاية الصحية ونشاركك هدفك المتمثل في توفير أفضل رعاية صحية متاحة لمرضاك. ونقوم بذلك من خلال توفير حلول التمويل المتخصصة التي تمكِّنك من الحصول على التكنولوجيا التي تحتاج إليها لتحسين الرعاية وموازنة التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
    شريك موثوق به
    شريك موثوق به
    حلول يقدمها خبراؤنا إليك
    مجموعة متنوعة من البرامج
    مجموعة متنوعة من البرامج
    حلول تمويل مخصَّصة بحيث تتوافق مع احتياجات التدفق النقدي لديك والميزانيات وإستراتيجية العمل
    عروض تنافسية
    عروض تنافسية
    حضور دولي وشبكة تضم إمكانات قوية في قطاعَي الرعاية الصحية والتمويل
    أحدث التكنولوجيا
    أحدث التكنولوجيا
    التحلي بالمرونة في دمج المعدات والأجهزة والخدمات الطبية والتحسينات والوظائف الإضافية بمرور الوقت للحفاظ على قدراتك التنافسية

    شراكاتنا الرئيسية في جميع أنحاء العالم


    تتمتع الشركة بخبرة تزيد على 125 عامًا في قطاع الرعاية الصحة تمكّنك من ترجمة أهدافك إلى حلول تمويل ذات صلة. وقد قمنا بتوفير الدعم التمويلي للمؤسسات الطبية الكبيرة والصغيرة والأنظمة الصحية الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى موزعي ووكلاء التكنولوجيا الصحية. وسواء أكنت تقوم بتنفيذ أنظمة صحية معقدة عبر العديد من المواقع أم تقوم باستبدال أسطول من المعدات والأجهزة أم تعيد تحديث قسم كامل، إننا نتمتع بالخبرة والمعرفة والحلول اللازمة لتلبية احتياجاتك المتغيرة باستمرار.

    • النظام الصحي الجامعي بأوغوستا

      جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية

      النظام الصحي بون سيكوريز

      نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

      مستشفى جاكسون التذكاري

      فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

    • مستشفى مارين العام

      مقاطعة مارين، الولايات المتحدة الأمريكية

      باركيه تكنولوجيكو سالود

      غرناطة، إسبانيا

      مركز ويستتشستر الطبي

      نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

      يمكننا معًا تحويل رؤيتك حول الرعاية إلى أمرٍ واقع.

      تحويل رؤيتك حول الرعاية إلى أمرٍ واقع

      في الأوقات الحالية غير المسبوقة، نحن موجودون هنا من أجلك. حيث تتمثل رؤيتنا في مساعدتك على الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس التي تحتاج إليها لتحسين حياة المرضى في كل مكان. ويتطلع خبراؤنا في قطاعَي الرعاية الصحية والتمويل إلى ما وراء الحدود الحالية لتوفير حلول تمويل هادفة، مصممة خصوصًا لك. ويتطلب ذلك التزامًا وإبداعًا وتوفُّر شبكة عالمية من الشركاء الماليين الموثوق بهم. نحن حقًا أقوى معًا.

       

      كارين سورنسن، رئيس شركة فيليبس كابيتال

      يمكن تمويل جميع حلول التكنولوجيا الصحية من فيليبس


      ولتلبية احتياجاتك المحددة، نوفر خدمات تمويل الرعاية الصحية المخصصة لك من خلال مجموعة فيليبس الكاملة من الأجهزة الطبية وخدمات التكنولوجيا المدارة وحلول تقنية المعلومات.
      الأجهزة الطبية
      الأجهزة الطبية
      نساعدك على الحصول على أحدث المعدات لدينا، بدءًا من جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وجهاز التصوير المقطعي المحوسب (CT) والعلاج الموجّه بالتصوير إلى مراقبة المرضى وغير ذلك المزيد. ويمكن أن يشمل تمويل الرعاية الصحية خدمات التركيب والصيانة ودورة الحياة.
      خدمات التكنولوجيا المدارة
      خدمات التكنولوجيا المدارة
      لدينا كل ما تحتاج إليه لتحسين رعاية المرضى وتقليل التكاليف، بدءًا من حلول علاج أمراض القلب والأوعية الدموية المدمجة ووصولاً إلى خدمات التكنولوجيا المدارة. ويمكن لحلول التمويل الشاملة التي نقدمها الجمع بين المعدات وخدمات الرعاية الصحية معًا.
      حلول تقنية المعلومات/البرمجية
      حلول تقنية المعلومات/البرمجية
      يمكنك الاستفادة من أحدث حلول تقنية المعلومات والحلول البرمجية السريرية، مثل "نظم معلومات الرعاية المتصلة" ونظام السجل الطبي الإلكتروني المخصص (EMR). ويعمل نظام تمويل الرعاية الصحية على تحويل التكاليف التي تدفع مقدمًا مقابل الحصول على البرامج والأجهزة إلى مدفوعات شهرية معقولة ويمكن توقعها.

      الأسئلة المتداولة

      ما حلول التمويل التي يمكن أن تقدمها فيليبس كابيتال؟
      إننا نقدم مجموعةً كبيرة من حلول التمويل المخصصة لحلول التكنولوجيا الصحية الخاصة بشركة فيليبس، بما يشمل المعدات الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية. كما تشمل هذه الحلول عقودَ إيجار التكنولوجيا الصحية ومُدد الدفع ممتدة الأجل عند شراء التكنولوجيا والتمويل التجاري لشركاء القنوات التابعين لشركة فيليبس. كما نقدم خدمات تمويل متقدمة لتلبية المتطلبات والمواقف المعينة، مثل التمويل المدعوم من وكالة ائتمانات التصدير (ECA) وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص الرعاية الصحية وتمويل المشروعات. 
      كيف تدعم فيليبس كابيتال موفري الخدمات الصحية وشركاء القنوات خلال أزمة مرض كوفيد-19؟
      في هذه الأوقات الصعبة، كنا هنا من أجلك. فبعد ظهور جائحة كوفيد-19، سرعان ما تحركت فيليبس كابيتال لإنشاء خطة استجابة للتمويل في ظل أزمة كوفيد-19 بغرض تلبية الاحتياجات العاجلة لعملائنا وشركائنا، والتي كانت تتراوح بين برامج الدفع الآجل (1-6 أشهر) وبرامج الإيجار وإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية للتمويل المدعوم من وكالة ائتمانات التصدير (ECA). وهذا يعني أنك لن تكون مضطرًا إلى تأجيل عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا الصحية الضرورية، بغض النظر عن حل فيليبس الذي اخترته أو الميزانية التي تمتلكها.
      ما الدول والمناطق التي توفر فيها فيليبس كابيتال التمويل؟
      الجواب البسيط هو أنه يمكننا توفير التمويل لأي مكان توجد فيه تقريبًا، حيث تتوفر لدى فيليبس قوة عاملة داخلية من خبراء تمويل الرعاية الصحية تعمل مع شبكة عالمية موسعة من شركاء التمويل الذين يعملون في 17 منطقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وتركيا وشبه القارة الهندية. وقد قمنا مؤخرًا بتوسيع نطاق شبكتنا من الشركاء الماليين لدعم موفري خدمات الرعاية الصحية وشركاء القنوات التابعين لشركة فيليبس أينما كانوا.
      ما العملاء الذين توفر لهم فيليبس كابيتال خدمات؟
      نظرًا إلى أننا نعمل في مجالٍ يجمع بين الرعاية الصحية والشؤون المالية، لقد أصبحنا لاعبًا مهمًا في قطاع تمويل التكنولوجيا الصحية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. واليوم نوفر دعمًا تمويليًا مخصصًا للمؤسسات الطبية الكبيرة والصغيرة وموفري خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص والأنظمة الصحية الإقليمية والوطنية. كما نوفر حلول تمويل متنوعة لموزعي ووكلاء التكنولوجيا الصحية لدى فيليبس. 
      كيف توفر فيليبس كابيتال الخدمات التمويلية؟
      نحن لسنا بنكًا أو جهة توفير الرعاية، بل إننا نقطة خدمات شاملة متخصِّصة في توفير خدمات التمويل. ونعمل من كثب معك ومع شركائنا الماليين الخارجيين الموثوق بهم لوضع مفهوم وإرساء هيكل دفع مصمم خصوصًا لتلبية توقعاتك. وستعمل مع أشخاص يتحدثون لغتك ويفهمون البيئة الرعاية الصحية والمالية المحلية لديك. 
      كيف أتصل بشركة فيليبس كابيتال في بلدي؟
      نحن موجودون هنا لتوفير الدعم لك، بغض النظر عن الوضع المالي أو التحدي الذي تواجهه، ولمساعدتك على الحصول على الدعم الذي تحتاج إليه بسرعة، يمكنك الاتصال بنا عبر نموذج الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني إلى: capital@philips.com
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      ماذا يعني هذا?
      Final CEE consent

      حلول تمويل الرعاية الصحية الرائدة

      هيكل تمويل وكالة ائتمان الصادرات

      استفد من التمويل بالعملة الصعبة العابر للحدود بشروط تنافسية لتحصل على حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
      من فيليبس

      مُدد الدفع ممتد الأجل


      الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس والسداد لاحقًا
      اكتشف المزيد

      التمويل التجاري

      الوصول إلى رأس المال العامل لتنمية أعمالك مع فيليبس
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      إخلاء المسؤولية

      هذا المحتوى مخصَّص لأغراض المعلومات العامة فقط ويخضع للتخصيص والتعاقد وموافقة الممول. ولاستكشاف المزيد، يُرجى الاتصال بممثل فيليبس المحلي لديك.

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك