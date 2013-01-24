فيما يستمر فيروس كوفيد-19 بالانتشار حول العالم، يواظب مقدّمو الرعاية الصحية العمل الدؤوب لعلاج أعداد المرضى المتزايدة في وقت يشحّ فيه عدد أجهزة التنفس الاصطناعي لتقديم الرعاية.

تستجيب شركة فيليبس لهذه الحاجة العالمية الملحة من خلال زيادة إنتاج جهاز التنفس الاصطناعي الجديد E30 من فيليبس رسبيرونكس بسرعة تامة، مع أخذ احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 في عين الاعتبار، والامتثال في الوقت نفسه لمعايير جودة الأجهزة الطبية.

بإمكان الحكومات والمستشفيات التي تعاني نقصًا في أجهزة التنفس الاصطناعي شراء جهاز التنفس الاصطناعي العالمي هذا. ويمكن استخدام جهاز التنفس الاصطناعي E30 من فيليبس رسبيرونكس عندما يتعذّر الحصول على جهاز تنفس اصطناعي شامل الميزات وخاص بالرعاية الحرجة.