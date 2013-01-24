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تحسين الأداء العملي والسريري

زيادة عائد الاستثمار

تساهم منهجيات الشركة في الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والآراء المستندة إلى التحليلات لتقليل فترة التوقف عن العمل وزيادة كفاءة ممتلكات رأس المال.

تتخذ الشركة مقاربة شاملة تبدأ بتقييم استعمال المعدات بواسطة بيانات العملاء جنبًا إلى جانب مع تحليل بيانات المعدات غير التابعة لشركة Philips إذا توفرت. وتراقب الشركة أيضًا سير عمل المرضى للحصول على ملاحظات عالية المستوى، وتجري مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبالتالي تحدد التحسينات المحتملة. وفي النهاية تلخص النتائج المستخلصة وتقدم توصياتها ليقوم العملاء بمراجعتها.

تشتمل فوائد هذه المقاربة على:

  • تحسين عائد الاستثمار من خلال زيادة كفاءة استخدام المعدات ومعدل إنتاجية العمل بالنسبة إلى المرضى
  • تحسين مستوى رضا المرضى، نظرًا لإتاحة المزيد من الوقت أمام الأطباء السريريين والموظفين للتركيز أكثر على احتياجات المرضى  
 
تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لمساعدتك على الاستفادة إلى أقصى حد من استثمارات رأس المال.  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
تقييم عالي المستوى لتحديد السعة الكلية والثغرات

تقييم عالي المستوى لتحديد السعة الكلية والثغرات  


نجري تقييمًا شاملاً للمعدات الطبية التابعة لشركة Philips وغير التابعة لها. وتعمل تقارير استخدام الأنظمة والبيانات الداخلية على تحديد السعة الكلية والاستخدام الحالي والثغرات حيث يمكن تحسين الأداء.
تحليل استخدام المعدات قد يؤدي إلى تحسين استخدامها

تحليل استخدام المعدات قد يؤدي إلى تحسين استخدامها


نحن ندرس ملاحظات الموظفين والمعدات الشاملة لتوثيق تحليل تفصيلي عن سير العمل الخاص بالمرضى، حيث يساعد هذا الأسلوب في قياس الوقت الكلي والفعال للخطوات الرئيسية في كل عملية وإنشاء خرائط للعمليات لتوضيح الخطوات العملية المهمة والمصاعب المحتملة.
تسريع معدل عائد استثمارات رؤوس الأموال

تسريع معدل عائد استثمارات رؤوس الأموال  


سينشئ فريق عملنا تقاريرًا حول الاستخدام وخرائط للعمليات وموادًا أخرى لتحديد المجالات المهمة التي تحتاج إلى تحسين ودعمها. وسنقدم أيضًا بعض التوصيات لتحسين استخدام النظام وخطط التطبيق.

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الموارد

دراسة الحالة

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك