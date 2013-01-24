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علاج انقطاع النفس النومي من

إنشاء علاج فعال

لانقطاع النفس النومي

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بعد عدد كبير من الأبحاث والدراسات التي استمرت لسنوات عدة، تم توثيق فوائد علاج مرضى انقطاع النفس النومي باستخدام ضخ الهواء الموجب (PAP) توثيقًا جيدًا. لكن للأسف، يجد الكثير من المرضى صعوبة في تقبّل العلاج أو التأقلم معه كونه يبدو مربكًا ومعقدًا وغير مريح، الأمر الذي يمكنه تعقيد عمل موفر الرعاية.
 

في عصرنا هذا، تغيّر مفهوم العلاج التقليدي وأصبح التفاعل المباشر مع المريض وتوفير علاج شامل مستمر يتخطى حدود المستشفى والعيادات أمرًا لا مفرّ منه. من هنا، يسمح لنا عملنا عن قرب مع العملاء ومرضاهم بتصميم حلول علاجية مبتكرة لانقطاع النفس النومي التي لا تهدف إلى تحقيق الفعالية في المجال السريري وتنظيم الرعاية فحسب، بل أيضًا إلى جذب المرضى لاستخدامها بدون توقف بهدف الاستمتاع بساعات النوم.

 

احصل على مزيد من المعلومات حول حلول علاج انقطاع النفس النومي من Philips Respironics.
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إذا أهمل المريض المصاب بانقطاع النفس النومي وضعه ولم يتعالج، يمكنه الإصابة بعدد من المشاكل الصحية
إذا أهمل المريض المصاب بانقطاع النفس النومي وضعه ولم يتعالج، يمكنه الإصابة بعدد من المشاكل الصحية  
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

دعم مرضى انقطاع النفس النومي

الفيديو الخاص بأكثر مريض مصاب بتوقف التنفس اثناء النوم

"ستشعر بسعادة عندما تجد نفسك مرتاحًا ولديك طاقة كافية للقيام بكل المهام اليومية"

 

آشلي جونستون، برنامج The Biggest Loser

تحديد مشاكل علاج توقف التنفس أثناء النوم
يُعد الشعور بالانزعاج والمشاكل المرتبطة بشريكنا في النوم والسفر من العوائق الشائعة التي تواجه علاج انقطاع النفس النومي.
نظام إدارة علاج الsleep mapper
قد تساعد الأنظمة المستندة إلى الويب والأجهزة المحمولة المرضى على تقبّل علاج انقطاع النفس النومي.  
مريض يتحدث عن تجربته مع القناع الأنفي Wisp ذي الاحتكاك المحدود.

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إدارة الامتثال إلى علاج انقطاع النفس النومي لتحقيق فائدة طويلة الأمد

إدارة الامتثال إلى علاج انقطاع النفس النومي لتحقيق فائدة طويلة الأمد

لم تعد الحياة بالسهولة والبساطة التي اعتدنا عليها، الأمر الذي دفع الجميع إلى العمل بشكل حثيث لتطوير منتجات وحلول لتقريب كل الجهات وتسهيل التبادل بينها. نتيجة لذلك، برزت الحاجة العميقة إلى حلول لرعاية مرضى انقطاع النفس النومي وتنظيم إدارة علاج المريض وتقريب المسافة بين المرضى وموفري الرعاية وتسهيل الوصول إلى البيانات الأساسية وتمكين المريض من الامتثال شخصيًا إلى العلاج. ولهذا، نحن نركز على حلول الامتثال التي تتناسب ومناخ الرعاية في عصرنا الحالي.

 

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الدليل

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك