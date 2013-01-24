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Radiology workflow

الرعاية المستندة إلى القيمة: هل تعمل بفعالية كافية لتقديم النتائج المرجوة؟

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إذا كنت تريد نتائج مرضية، لا بدّ أن تعمل بفعالية وكفاءة ونشاط. إذ أن الفعالية تؤثر على مجال الأشعة بطرق حاسمة. في الواقع، يؤدي العمل بفعالية إلى إعداد تقارير بصورة أسرع حول النتائج المهمة ومعدلات إعادة مسح منخفضة والمزيد من الاتساق في الصور وتقارير عملية أوضح لأطباء الإحالة وتجربة مريض محسّنة. والآن مع نماذج الدفع الحالية القائمة على تقاسم المخاطر، فإن الفعالية تؤثر أيضًا على تعويضاتك.

لذلك، كيف يمكنك:

  • توفير رعاية عالية الجودة لفئات من المرضى متنوعة ومتزايدة بدون إضافة موظفين سريريين أو زيادة ميزانيتك؟
  • تشغيل الأجهزة وموارد العاملين بصورة أكثر فعالية؟
  • توفير نتائج التصوير الصحيحة إلى أطباء الإحالة للتمكن اتخاذ قرار يراعي الوقت؟
  • التشاور مع طبيب الإحالة الذي قد يكون متواجدًا في المستشفى أو في الولاية؟

 

معًا، نحن نبذل قصارى جهودنا لمواجهة هذه التحديات عبر تحسين خدمات وأدوات جديدة وتصميمها لمساعدتك في العمل بفعالية والتأقلم مع التغييرات الدائمة التي يشهدها مجال الرعاية الصحية.

 

يمكنك معرفة المزيد حول كيف تستطيع حلول الأشعة التي نقدمها مساعدتك في تحسين سير العمل في مؤسستك.  

“Philips offered us a continuum of process improvements we could work with; with some very simple things that would take us a little bit longer to fully implement”

 

Judy Canal,

Director of Imaging Services,

Radiology Lowell General Hospital

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

تؤدي محاكاة سير العمل إلى تغييرات ناجحة  

امرأة تناقش كيفية تحسين كفاءة الأشعة

تعال معنا لاكتشاف كيف تستخدم المستشفى العام في مدينة لويل أداة محاكاة لتحسين سير عمل التصوير المقطعي المحوسب (CT) وتحقيق رؤية الرعاية الصحية التي يؤمنون بها.  

 

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لمس ثلاث موفري رعاية لتأثير البيانات الأفضل

وقت التغيير
وقت التجهيز
وقت الإنتظار

أدوات لإنشاء سير عمل فعّال

حلول تحسين سير العمل

تحسينات فعلية لسير العمل  

“ "في مجال الرعاية الصحية، كنا نبدأ عادة بإعداد الجدول ثم نخطط للأنشطة وفقًا لذلك. أما الآن، فنحن نقوم بالعكس."

بيتر هوشبرج. مدير عيادة

مركز التصوير والتشخيص الوظيفي  

مستشفى جامعة سكاني، لوند، السويد  

الرعاية الصحية من

أثقلت الضغوط كاهل العاملين في مستشفى جامعة سكاني بسبب قائمة الانتظار الطويلة الناتجة عن عدم وجود عدد أخصائيين كافٍ لتلبية احتياجات المرضى في تلك المدينة. اكتشف حيلة الجدولة الذكية التي جعلتهم يشعرون بتحسّن.  

 

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الموارد

  • يساعد MobileDiagnost wDR في المركز الطبي في مقاطعة هينيبين في زيادة سرعة سير عمل الأشعة
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    تتحدث النساء في معهد xDonna وGroupe 3R في سويسرا عن تجربتهن في تصوير الثدي بالأشعة باستخدام تقنية MicroDose SI السهلة والسريعة.
    تتحدث النساء في معهد xDonna وGroupe 3R في سويسرا عن تجربتهن في تصوير الثدي بالأشعة باستخدام تقنية MicroDose SI السهلة والسريعة.  
  • تستخدم جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU)، مركز صدمات من عدة مستويات، iPatient لتوفير مجموعة من البروتوكولات.
    تستخدم جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU)، مركز صدمات من عدة مستويات، iPatient لتوفير مجموعة من البروتوكولات.

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    المستندات التقنية

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك