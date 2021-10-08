نشكرك على اختيار هذا التطبيق ("التطبيق"). يمكن استخدام التطبيق مع آلة حلاقة كهربائية معتمدة من Philips ("المنتج") أو كتطبيق قائم بحد ذاته.

يُشار إلى المنتج والبرامج المضمّنة في المنتج (وأي تحديثات مرتبطة بها أيضًا) ("برامج المنتج") والتطبيق ("برامج التطبيق") مجتمعة بـ "الخدمات".بهدف أن تكون قادرًا على استعمال الخدمات التي تقدمها شركة Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands ("Philips")‎

بشكل كامل، أنت بحاجة إلى:a. تنزيل التطبيق؛b. قبول شروط استخدام الخدمات وأحكامها المنصوص عليها أدناه، ("الشروط")؛c. الإقرار بأن التطبيق هو قناة رسمية تستخدمها شركة Philips للتواصل معك، مثلاً في ما يختص بأي تغييرات تطرأ على الخدمات أو الشروط التي تحكم مثل هذه الخدمات ("المراسلات الرسمية")؛d. الإقرار بأن الخدمات تعتمد على توفّر متطلبات البنية الأساسية/النظام وخدمات الجهات الخارجية (مثل موفّري خدمة الإنترنت أو شركات الجوّال أو غيرها)، سواء أكانت متعاقدة معك أم مع Philips.e. تفعيل الخدمات من خلال توصيل المنتج كما هو محدد في إرشادات الاستخدام.

خدمة العملاء: إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو بهذه الشروط، فيُرجى الاتصال بخدمة العملاء في Philips.

تُعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا ملزمًا، ومن خلال استخدام الخدمات، أنت توافق على الالتزام بهذه الشروط. يخضع استخدام الخدمات لهذه الشروط.



نظرة عامة

يخضع شراء أي منتج للضمان الذي يتوفر مع ذلك المنتج ("الضمان"). يأتي هذا الضمان كمكمّل لهذه الشروط ولن يمس بأي من حقوق الضمان القانونية التي تتمتّع بها كمستهلك في بلد إقامتك.



التعليق، الإنهاء، والإيقاف

ستبقى هذه الشروط سارية ونافذة بشكلٍ كاملٍ طالما تستمر في الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، أو حتى يتم إنهاء ذلك وفقًا لأحكام هذه الشروط. يمكن لشركة Philips في أي وقت (أ) تعليق حقوقك بالوصول إلى الخدمات أو استخدامها أو إنهاؤها، أو (ب) إنهاء هذه الشروط إذا كانت Philips تعتقد، وبكل حسن نية، أنك قد خالفت هذه الشروط عند استخدامك للخدمات. بمجرد الإنهاء، لن تعود مخوّلاً استخدام الخدمات أو الوصول إليها.

تحتفظ شركة Philips، في أي وقت من الأوقات، بحق تعديل الخدمات أو أي جزء منها أو تعليقها أو إيقافها مع إشعار أو بدونه. أنت توافق على أن Philips لا تتحمّل أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي جهة خارجية لممارسة الحق المذكور سابقًا.



الحساب والتنشيط (إلغاء التنشيط)

(a) لا يمكنك إنشاء حساب واستخدام الخدمات إلا إذا وافقت على هذه الشروط والقوانين المعمول بها وامتثلت لها. يحظّر استخدام الخدمات أو الوصول إليها من قبل أي شخص دون عمر 16 سنة، إذ يعتبر ذلك انتهاكًا لهذه الشروط.

(b) أنت توافق على: (1) توفير كل معلومات الاتصال وغيرها من المعلومات التي تطلبها شركة Philips بدقة، وإخطار شركة Philips على الفور بأي تغيير يطرأ على المعلومات؛ (2) الحفاظ على سرية معلومات تسجيل الدخول إلى الحساب. الوصول والاستخدام

تمنحك شركة Philips حقًا غير قابل للنقل وغير حصري (من دون حق منح ترخيص فرعي) للوصول إلى الخدمات واستخدامها من خلال تثبيت التطبيق واستخدامه على جهازك المحمول (أجهزتك المحمولة) (سواء أكنت تملكه شخصيًا أم يملكه شخص آخر)، ووفقًا للشروط.



تحديثات البرنامج

سنوفّر التحديثات اللازمة للفترة الزمنية التي قد تتوقّعها بصورة منطقية، ولمدة ضمان المنتج على الأقل. قد نقوم بتحديث أي خدمة أو تغييرها، وقد نقوم بذلك عن بُعد ومن دون إعلامك. في حال لم يتم تثبيت التحديثات ضمن فترة معقولة بعد توفرها، سواء أبسبب إجراء اتخذته أم تقاعس عن اتخاذ إجراء، لن نتحمّل مسؤولية تعطل الخدمات بسبب هذا الفشل. تخضع التحديثات أو التغييرات لهذه الشروط (أو لنسخة أحدث منها). تحديثات البرامج التلقائية

قد تقوم شركة Philips بتحديث برامج المنتج للخدمات التي تقدّمها أو تغييرها، ويمكنها القيام بذلك عن بُعد ومن دون إعلامك. تخضع التحديثات أو التغييرات لهذه الشروط (أو لنسخة أحدث منها). قد تحدّث Philips أيضًا برامج التطبيق، وستتلقى إشعارًا بذلك.



قيود معيّنة

أنت توافق على (أ) عدم استخدام الخدمات بما يخالف أي قوانين أو أحكام أو أوامر من المحكمة، أو لأي غرض غير قانوني أو تعسفي؛ (ب) استخدام الخدمات بالطريقة التي تريدها شركة Philips فقط؛ (ج) عدم استخدام الخدمات بأي طريقة قد تلحق ضررًا بشركة Philips أو موفّري الخدمات الذين يتعاملون معها أو أي شخص آخر؛ (د) عدم إعادة نشر أي جزء من الخدمات أو إعادة إنتاجه أو توزيعه أو هندسته عكسيًا، و(هـ) الامتثال لأي متطلبات أو قيود معقولة أخرى تطلبها شركة Philips أو تفرضها.



الأجهزة التي تم خرق حمايتها

إن هذا التطبيق غير معدّ للاستخدام على الأجهزة التي لا يطابق نظام التشغيل فيها المعيار الافتراضي ("الأجهزة التي تم خرق حمايتها"). أنت توافق على عدم محاولة تثبيت التطبيق أو استخدامه على أي جهاز تم خرق حمايته. وستعتبر أي محاولة لتثبيت التطبيق أو استخدامه على جهاز تم خرق حمايته خرقًا لهذه الشروط، وقد تؤدي إلى إلغاء الحساب من دون إرجاع المال بناءً على تقدير شركة Philips وحدها. إن شركة Philips غير مسؤولة عن أي أضرار ناتجة من الاستخدام على أجهزة تم خرق حمايتها.



المصدر المفتوح

قد تحتوي برامج المنتج و/أو برامج التطبيق على مكونات تخضع لترخيص مفتوح المصدر بدلاً من شروط الاستخدام هذه. يمكن الاطّلاع على المزيد من المعلومات حول برامج التطبيق في القسم "لمحة عامة" الخاص بالتطبيق. ويمكن الاطّلاع على المزيد من المعلومات حول برامج المنتج في دليل المستخدم الخاص بمنتجك.

سيتم إرسال أي تعليمات برمجية المصدر يجب تقديمها بموجب التراخيص المفتوحة المصدر المعمول بها عند الطلب. يُرجى التواصل مع [email protected] باللغة الإنكليزية وتقديم رقم تعريف المنتج لطلب التعليمات البرمجية المصدر أو للحصول على أي معلومات أخرى. الرسوم والترقيات المستحقة الدفع

تقدّم لك شركة Philips إمكانية الوصول إلى الخدمات مجانًا. قد تقرّر Philips تقديم خدمات إضافية ("ترقيات مستحقة الدفع") مقابل رسم معيّن. ستبلغك شركة Philips إذا كان هناك من خدمة تُقدّم مقابل رسم في المستقبل. وفي هذه الحالة، يمكنك اختيار متابعة استخدام الخدمات المقدّمة مجانًا، إذا كان ذلك ممكنًا، أو اختيار الترقية المستحقة الدفع مقابل الرسم المطلوب أو إنهاء استخدامك للخدمات.



محتوى المستخدم

قد تتمكّن من إنشاء محتوى أو تحميله من خلال الخدمات ("محتوى المستخدم")، وفي هذه الحالة أنت تقرر حول المعلومات التي تودّ مشاركتها علنًا. نحن نريدك أن تستمتع، أنت وغيرك، بالخدمات التي نقدّمها، لذا نرجو منك عدم استخدام الخدمات بطريقة تعتبر عادة غير لائقة (أي بشكل مشين أو ينتهك القوانين والأنظمة، أو مهين أو عنصري أو ينتهك حقوق الآخرين).إن شركة Philips ليست مسؤولة عن توفير محتوى المستخدم، وبالتالي نحن لا نؤيّد الآراء أو التوصيات أو النصائح الواردة فيه. بالإضافة إلى ذلك، عندما تشارك المحتوى الذي تملكه، يمكننا استخدامه لأهدافنا الخاصة، بما في ذلك لأهداف تجارية. إذا لم تكن ترغب في ذلك، فيستحسن توخي الحذر حول المحتويات التي تشاركها.



الجهات الخارجية والرسوم التي تفرضها الجهات الخارجية

من الممكن أنه عند استخدام الخدمات ستقوم أيضًا باستخدام خدمة أو تنزيل جزء من برنامج أو شراء سلع تقدّمها جهة خارجية. قد تخضع خدمات الجهة الخارجية ومنتجاتها تلك لقواعد وقيود سارية خاصة بها، ومنفصلة عن هذه الشروط، ويتعيّن عليك بالتالي التقيّد بها في ما يتعلق بتلك الجهة الخارجية.أنت تقرّ بأنك مسؤول عن كل الرسوم المفروضة من قبل الجهات الخارجية، مثل موفّر خدمة الإنترنت أو شركة الجوّال الخاصة بالجهاز المحمول، التي تزوّدك بمتطلبات محددة تمكّنك من استخدام الخدمات.



الملكية والملكية الفكرية

تمتلك شركة Philips حقوق الطباعة والنشر والعلامات التجارية وعلامات الخدمة وحقوق المظهر التجاري لكل المواد والمحتويات المعروضة في الخدمات ومن خلالها. لا يحقّ لك إعادة إنتاج أي من هذه المواد أو المحتويات أو تعديلها أو إنشاء أعمال مشتقة منها أو عرضها أو صياغتها أو تأديتها أو نشرها أو توزيعها أو تعميمها أو نقلها أو بثّها لأي جهة خارجية (بما في ذلك عرض المواد أو توزيعها باستخدام موقع ويب تابع لجهة خارجية) بدون موافقة خطية مسبقة من Philips، باستثناء استخدام الخدمات للأغراض المخصصة لها. تحتفظ شركة Philips بكل الحقوق غير الممنوحة صراحة بخلاف ذلك ضمن هذه الشروط.

إذا أرسلت تعليقًا أو اقتراحًا أو أي مادة أخرى (ما يُسمى بـ "الملاحظات") إلى شركة Philips في ما يتعلّق بالخدمات (باستثناء أي محتوى غير شرعي)، فأنت تتنازل بموجب ذلك عن ملكية كل ما يرد في تلك الملاحظات لصالح شركة Philips، كما تقرّ بأنه سيحق لنا كشركة استخدام أي من الملاحظات وتنفيذها بأي طريقة ومن دون قيود، ومن دون أي التزام بالسرية أو من دون إسناد تلك المعلومات إليك أو دفع تعويض لك، أو تمنح Philips رخصة لاستخدام مثل تلك الملاحظات من دون أي قيود إلى حد اعتبار أي مما سبق غير فعّال.



إخلاء المسؤولية عن الضمان

هدفنا هو تزويدك بتجربة خدمة مذهلة. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكننا تقديم الخدمات إليك إلا "بحالتها الراهنة" و"كما هي متوفرة"، وأنه لا يمكن ضمان التوقيت المناسب أو النتائج التي قد تحصل عليها من الخدمات. ويعود ذلك وغيره من الأمور إلى حقيقة أن توفر الخدمات يعتمد أيضًا على ظروف خارجية، مثل الكمبيوتر والجهاز المحمول الذي تستخدمه والأسلاك في المنزل وشبكة wi-fi وموفّر خدمة الإنترنت وشركة الجوّال الخاصة بالجهاز المحمول، والتي لا يمكن لشركة Philips التحكّم بها. لذلك، لا تستطيع Philips تقديم ضمانات في ما يتعلق بالخدمات من حيث: توفرها أو جهوزيتها أو دقة النتائج أو دقة البيانات أو تخزين البيانات أو إمكانية الوصول في كل البلدان أو موثوقية أي إشعارات ناتجة عنها أو أي مستوى معيّن من المدخرات أو غيرها من المنافع المالية.



تحديد المسؤولية

على الرغم من ثقتنا الكبيرة في الخدمات التي نقدّمها، إلا أن هناك دائمًا احتمال عدم سير الأمور كما يجب. وفي حال لم تعمل الخدمات أو في حال فقدان أي محتوى، يُرجى قبول اعتذارنا الشديد. نحن ندرك تمامًا أن هذا الأمر مؤسف ومزعج للغاية. لكن لسوء الحظ، لا يمكننا تحمّل أي مسؤولية قانونية تجاه أي أضرار ناجمة عن استخدامك للخدمات، وذلك إلى أقصى حدّ يسمح به القانون المعمول به. ولا نتحمل بأي حال من الأحوال مسؤولية المبالغ التي تتجاوز الرسوم المدفوعة المتعلقة بالخدمات.

المراسلات الرسمية قد نقوم بتحديث هذه الشروط من وقت إلى آخر. وإذا قمنا بذلك، فسيكون من خلال مراسلة رسمية. إذا أجرينا تغييرًا رئيسيًا في النقاط المهمة لهذه الشروط (تغيير ملموس)، قد نعلمك بالتغييرات بطريقة أكثر وضوحًا. على سبيل المثال، قد نميّز مؤقتًا المقاطع الجديدة أو المنقّحة في هذه الشروط، أو قد ننشر مؤقتًا إشعارًا بارزًا في التطبيق، أو قد نضيف مؤقتًا كلمة "محدّث" إلى عنوان هذه الشروط و/أو أي ارتباطات نصوص تشعبية تشير إلى هذه الشروط. وفي بعض الحالات، قد نرسل أيضًا رسالة بريد إلكتروني أو مراسلة أخرى لإعلامك بالتغييرات وأي خيارات قد تملكها أو الإجراءات التي يمكنك اتخاذها قبل أن تدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ. إن عدم الاستجابة أو متابعة استخدام الخدمات بعد تلقي هذه التنبيهات أو الإشعارات، أو موافقتك على أي تغييرات نطلب فيها موافقتك المسبقة، تعتبر دليلاً على موافقتك على هذه التغييرات.



القانون الحاكم

بقدر ما تسمح به القوانين المطبّقة، يتم تفسير شروط الاستخدام هذه، وتأويلها، وتنظيمها وفقًا لقوانين هولندا، وذلك بغض النظر عن تعارض أحكامها القانونية.

لا تتأثر حقوقك القانونية في ظل قوانين حماية المستهلك المطبّقة في بلد إقامتك بخيار هذا القانون.

يوافق الطرفان على أن اتفاقيةUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods لا تُطبّق على هذه الشروط.



أخيرًا:

أنت تفيد وتضمن بأنك (i) لا تقيم في بلد تفرض عليه الحكومة الأمريكية حظرًا، أو تعتبره بلدًا "يدعم الإرهاب"، و((ii) بأنك لست مدرجًا على أي من اللوائح التي أصدرتها الحكومة الأميركية بشأن الجهات التي تحظر التعامل معها أو تقيّده. بالإضافة إلى ذلك، أنت تمنح بشكل لا يمكن الرجوع عنه متجر التطبيقات للأجهزة المحمولة الذي اشتريت منه التطبيق الحق (والذي يعتبر بأنه وافق على هذا الحق) في تطبيق هذه الشروط عليك كونك جهة ثالثة مستفيدة.

أنت توافق على عدم تصدير الخدمات و/أو المنتج و/أو برامج المنتجات و/أو التطبيقات و/أو برامج التطبيقات أو إعادة تصديرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي بلد يتطلب منه قانون إدارة الصادرات في الولايات المتحدة أو أي قانون أو تنظيم مماثل معمول به في الولايات المتحدة امتلاك ترخيص تصدير أو أي موافقة أخرى من الحكومة الأمريكية، ما لم يتم الحصول مسبقًا على ترخيص التصدير أو الموافقة المناسبة.

