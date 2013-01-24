الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

3000 series

مكنسة كهربائية مع كيس

XD3010/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
    -{discount-value}

    3000 series مكنسة كهربائية مع كيس

    XD3010/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    3000 series مكنسة كهربائية مع كيس

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    3000 series مكنسة كهربائية مع كيس

    لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

    تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل bag-vacuum-cleaner

      لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة

      مع تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم

      • 2000 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف دقيقة.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      فوهة ExtraClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة ExtraClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تم تصميم فوهة ExtraClean مع فتحة كبيرة في الجهة الأمامية لالتقاط قطع الفتات والأوساخ الكبيرة، وهي تلاصق الأرضية بشكل كامل لضمان تنظيف دقيق لجسيمات الغبار أيضًا.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      كيس غبار قابل لإعادة الاستخدام، لاستخدامه بسهولة تامة

      كيس غبار قابل لإعادة الاستخدام، لاستخدامه بسهولة تامة

      كيس غبار قابل للغسل وإعادة الاستخدام لتعزيز مستوى النظافة والحد من النفايات.

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99%** من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99%** من جسيمات الغبار، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، مما يُعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        مستوى قوة الصوت
        83  ديسيبل
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        27  كيلو باسكال

      • التصميم

        اللون
        أزرق رويال داكن

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        سعة كيس الغبار
        3  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة ExtraClean

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        400 x 282 x‏ 251  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.8  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة (IEC62885-2). تم اختبار أداء التنقية وفقًا لمعيار DIN EN 60312/11/2008.