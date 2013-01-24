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لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات
لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات
استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.
محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف دقيقة.
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.
يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
تم تصميم فوهة ExtraClean مع فتحة كبيرة في الجهة الأمامية لالتقاط قطع الفتات والأوساخ الكبيرة، وهي تلاصق الأرضية بشكل كامل لضمان تنظيف دقيق لجسيمات الغبار أيضًا.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
كيس غبار قابل للغسل وإعادة الاستخدام لتعزيز مستوى النظافة والحد من النفايات.
يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99%** من جسيمات الغبار، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، مما يُعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية.
Performance
التصميم
تصفية
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد