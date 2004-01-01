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    Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Wet & dry electric shaver, Series 9000

    X9002/05

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Wet & dry electric shaver, Series 9000

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    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحى الكثيفة.

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

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