تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
NULL سماعات رأس مع ميكروفون
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
NULL سماعات رأس مع ميكروفون
صوت جهير
تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك. إكتشف كلّ المميزات