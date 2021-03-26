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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT3216BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس. آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس. آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.
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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT3216BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

    تلبّي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه كل احتياجاتك، بدءًا من الاجتماعات عبر الهاتف، ووصولاً إلى قوائم التشغيل في المنزه. كذلك، فهي تتحمّل المطر والعرق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة محكمة في الأذن بحيث لن تصبح مرتخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل يبلغ 24 ساعة مع العلبة. إكتشف كلّ المميزات

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      آمنة ومريحة. عناصر تحكّم باللمس.

      • سماعات أذن مع ملاءمة في الأذن
      • علبة شحن محمولة
      • حماية من المياه بتصنيف IPX5
      • وقت تشغيل لغاية 26 ساعة
      مقاومة للمياه والتعرّق بتصنيف IPX5

      مقاومة للمياه والتعرّق بتصنيف IPX5

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5 وهي مقاومة للترطيب المستمر. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 18 ساعة

      علبة شحن USB-C محمولة. وقت تشغيل إضافي يبلغ 18 ساعة

      اصطحب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان. استمتع بصوت رائع من مشغلات حجم 6 مم، ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات من عملية شحن واحدة. وتمنحك العلبة المشحونة بالكامل 18 ساعة تشغيل إضافية. للحصول على شحن سريع، ضَع سماعات الرأس في العلبة لمدة 15 دقيقة واحصل على ساعة تشغيل إضافية.

      قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

      قم بإجراء المكالمات باستخدام سماعة رأس واحدة. وضع أحادي

      هل تتلقى الكثير من المكالمات؟ يمكنك مضاعفة وقت التحدّث من خلال استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن السماعة الأخرى. يتم تعيين الميكروفون تلقائيًا إلى سماعة الأذن التي تستخدمها، وما عليك سوى التبديل بينهما عندما تبدأ بطارية سماعة الأذن الحالية بالنفاد.

      ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن

      استمتع براحة تامة بفضل أغطية رؤوس الأذن القابلة للتبديل والمصنوعة من السيليكون. تدخل أغطية رؤوس الأذن بطريقة آمنة في قناة الأذن، فتشكّل حاجزًا مثاليًا لتقليل الضوضاء الخارجية. ويثبت الطرفان المجنحان كل سماعة أذن في مكانها.

      عناصر تحكّم باللمس. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

      اضغط على سماعة الأذن لإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، والردّ على المكالمات وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران بلمح البصر. بعد إقرانها، تقوم بالاتصال بهاتفك من جديد فور فتح علبة الشحن.

      تحكّم مخصص بالصوت. تطبيق Philips Headphones

      قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        قطر السماعة
        6 ملم
        المقاومة
        16 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        3 مللي واط
        الحساسية
        105 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        إصدار Bluetooth
        5.0
        لاسلكي
        نعم
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        برنامج الترميز المدعوم
        SBC
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        31  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        العرض
        22  سم
        الوزن الإجمالي
        4.88  كلغ
        الارتفاع
        34.5  سم
        GTIN
        1 48 95229 11748 5
        الوزن الصافي
        1.992  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2.888  كلغ

      • الراحة

        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم
        المقاومة للمياه
        IPX5
        دعم تطبيق Philips Headphones
        نعم
        الوضع الأحادي لـ TWS
        نعم
        إمكانية تحديث البرنامج الثابت
        نعم
        نوع مفاتيح التحكم
        اللمس

      • الكرتون الداخلي

        الطول
        14.4  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        العرض
        10  سم
        الارتفاع
        16  سم
        الوزن الصافي
        0.249  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.55  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.301  كلغ
        GTIN
        2 48 95229 11748 2

      • الطاقة

        قابلة للشحن
        نعم
        عدد البطاريات
        3 قطع
        وقت تشغيل الموسيقى
        6 + 18  ساعة (ساعات)
        مدّة التحدث
        5 ساعات
        وقت الشحن
        2  ساعة (ساعات)
        فترة الشحن السريع
        15 mins for 1 hr
        نوع البطارية (علبة شحن)
        Lithium-ion (built-in)
        نوع البطارية (سماعة الأذن)
        Lithium-ion (built-in)
        وزن البطارية (إجمالي)
        13  غ
        سعة البطارية (العلبة)
        450  mAh
        سعة البطارية (سماعة الأذن)
        50  mAh
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        80 hr

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        17.5  سم
        نوع العلبة
        صندوق
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4.5  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        48 95229 11748 8
        الوزن الإجمالي
        0.158  كلغ
        الوزن الصافي
        0.083  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.075  كلغ

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4  سم
        العرض
        9  سم
        العمق
        5  سم
        الوزن
        0.055  كلغ

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        علبة شحن
        نعم
        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 500 مم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة في الأذن
        مادة وصلة الأذن
        سيليكون
        الملاءمة على الأذن
        سماعة مثبتة في الأذن
        نوع الملامة داخل الأذن
        رأس أذن من السيليكون

      • الاتصالات

        ميكروفون للاتصال
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20183 5

      • المساعد الصوتي

        التوافق مع المساعد الصوتي
        • Apple Siri
        • مساعد Google Assistant
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي
        دعم المساعد الصوتي
        نعم

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