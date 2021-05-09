استيقظ مليئًا بالطاقة

استيقظ بنشاط تام. سيقوم راديو FM هذا المزوّد بساعة بشحن جهازك المحمول أثناء النوم، وإيقاظك على نغمة منبّه ترتفع بلطف، أو على صوت محطة الراديو. يأتي الجهاز مزوّدًا أيضًا بمؤقت السكون، لتتمكّن من الخلود إلى النوم على صوت الراديو أيضًا. إكتشف كلّ المميزات