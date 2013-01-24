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سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

TAH4205BL/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي
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    Bluetooth

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    TAH4205BL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بصوت الجهير المدوّي

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • Bluetooth®‎

      زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

      تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

      وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأت الطاقة بالنفاد، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بإبقاء تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية.

      عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

      تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

      استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

      تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        كبل USB
        كبل USB-C
        دليل البدء السريع
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • مكالمة قيد الانتظار
        • رفض المكالمة

      • التصميم

        اللون
        أزرق

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وقت تشغيل الموسيقى
        29  س
        مدّة الانتظار
        166 ساعة
        مدّة التحدث
        21 ساعة

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        المقاومة
        32 أوم
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        قطر السماعة
        32 ملم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        تحسين الصوت
        تقليل الفوضى
        نوع
        ديناميكي
        الحساسية
        110  ديسيبل

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        1.04  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11030 1
        الارتفاع
        24  سم
        الطول
        21.2  سم
        الوزن الصافي
        0,5415  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,4985  كلغ
        العرض
        17  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        18.5  سم
        الوزن
        0.15  كلغ
        العرض
        16.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        5  سم
        EAN
        48‎ 95229 11030 4
        الوزن الإجمالي
        0.29  كلغ
        الارتفاع
        22.5  سم
        الوزن الصافي
        0,1805  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,1095  كلغ
        العرض
        19.5  سم

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