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سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

TAH4205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي
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    Bluetooth

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    TAH4205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بصوت الجهير المدوّي

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • Bluetooth®‎
      زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

      زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

      تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

      وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأت الطاقة بالنفاد، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بإبقاء تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية.

      عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

      عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

      تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

      تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

      استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

      تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        مدّة الانتظار
        166 ساعة
        مدّة التحدث
        21 ساعة
        وقت تشغيل الموسيقى
        29  س

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        تحسين الصوت
        تقليل الفوضى
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        الحساسية
        110  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع
        ديناميكي

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        18.5  سم
        العرض
        16.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0.15  كلغ

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        22.5  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.29  كلغ
        الوزن الصافي
        0,1805  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,1095  كلغ
        EAN
        48‎ 95229 10969 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        17  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الوزن الإجمالي
        1.04  كلغ
        الوزن الصافي
        0,5415  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,4985  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10969 5

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