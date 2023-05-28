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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAA5508BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • خيارك الأساسي للتمارين الرياضية خيارك الأساسي للتمارين الرياضية خيارك الأساسي للتمارين الرياضية
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    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAA5508BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد. إكتشف كلّ المميزات

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

    ستساعدك سماعات الرأس الرياضية واللاسلكية بالكامل الملغية للضوضاء هذه في التحرك أكثر، سواء أكنت تمارس الرياضة في الشارع أو النادي الرياضي. ستحصل على صوت رائع عند سماع الموسيقى والبودكاست، وستنعم بمكالمات ممتازة مع صوت واضح جدًا. تتميز السماعات بملاءمة موثوقة في الأذن بحيث تثبت السماعات في مكانها بشكل جيد. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل رياضة

      خيارك الأساسي للتمارين الرياضية

      • صوت طبيعي ونقي
      • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
      • مكالمات أوضح أثناء التنقل
      • ملاءمة موثوقة في الأذن
      صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

      صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

      انغمس في أغانيك المفضلة وانطلِق! يمكنك الاستمتاع بصوت نقي ومُنشط مع جهير غني، حيث تعيد المحركات المغلفة بالجرافين إنتاج كل نغمة عالية ومنخفضة. ويمكن لمستخدمي نظامي التشغيل Android أو iOS الاستمتاع بهذه التجربة الغامرة للحفاظ على طاقتهم.

      الانغماس بحرية. ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

      الانغماس بحرية. ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

      هل تتواجد في صالة ألعاب رياضية مكتظة؟ أو تتجول في حديقة عاصفة؟ تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية بسرعة مع محيطك للحدّ من الضوضاء الخارجي، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. إذا اخترت الجري بالقرب من الطرق المزدحمة، فيمكنك النقر على سماعة الأذن لتنشيط وضع الوعي والاستماع إلى الأصوات الخارجية.

      مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

      مكالمات أوضح أثناء التنقل. سيسمعونك أنت وليس الضوضاء

      خلال مكالمة، يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فقط فيما تزيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي الضوضاء في الخلفية من كل ما يدور حولك. سيسمعك الشخص الذي تتحدث إليه، ولن يسمع حركة المرور أو ثرثرة الأشخاص الواقفين بجانبك!

      اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي

      اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي

      ستعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3 لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.

      انطلِق في مغامرتك التالية. IPX5 مقاوم للمياه

      انطلِق في مغامرتك التالية. IPX5 مقاوم للمياه

      يعني تصنيف IPX5 أنه يمكنك وضع سماعات الرأس هذه تحت الأمطار الغزيرة، حيث لن تمنحك أبدًا أي عذر للبقاء على الأريكة! وإذا كنت تتعرق في صالة الألعاب الرياضية، فلن تمانع سماعات الرأس ذلك أيضًا.

      لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 28 ساعة مع العلبة

      لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 28 ساعة مع العلبة

      هل تعبت من القلق بشأن الشحن اليومي؟ يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من علبة الشحن الصغيرة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 5 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن الشحن الصغيرة شحن العلبة لاسلكيًا أو عبر USB-C.

      ملاءمة موثوقة في الأذن. انطلِق، لا أعذار!

      ستبقى هذه السماعات ثابتة مهما تحركت، حيث تتميز رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون بنمط قبضة محكم، مما يساعد سماعات الأذن على البقاء في أذنيك ويسهل حملها بأيدي متعرقة. وستجد سطح سماعات الأذن عاكسًا، مما يساعد على الرؤية في الليل.

      تطبيق Headphones من Philips. إلغاء الضوضاء وأكثر

      يمكنك استخدام تطبيق Headphones من Philips لتخصيص إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل التلقائي للحد من ضوضاء الرياح وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع الوعي. ويتيح لك المعادل ضبط أصواتك، ويمكنك أيضًا إبقاء برنامج سماعات الرأس محدثًا عبر التطبيق.

      اتصال متعدد النقاط، وتحكّم باللمس لسماعة الأذن، ومساعد صوتي

      يتيح لك Bluetooth متعدد النقاط الاتصال بجهازين في وقت واحد، مما يتيح لك البث من هاتف وتلقي تنبيهات تدريبية من ساعتك الذكية. وتغطي عناصر التحكم باللمس الموجودة في سماعات الأذن المكالمات وتشغيل الموسيقى والمزيد. ويتوافق الجهاز مع كل من Siri ومساعد Google.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        8 مم
        الحساسية
        110 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        5 مللي واط
        نوع المشغل
        مغلف بالجرافين

      • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

        تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
        نعم
        تقنية ANC
        نظام مختلط، ANC Pro
        وضع التنبّه
        نعم
        تقنية ANC التكيفية
        نعم
        إلغاء تلقائي لضوضاء الرياح
        نعم

      • الاتصالات

        ميكروفون للاتصال
        خوارزمية الذكاء الاصطناعي

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.3
        برنامج الترميز المدعوم
        • AAC
        • SBC
        • LC3
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        اتصال متعدد النقاط
        نعم
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم

      • الراحة

        دعم تطبيق Philips Headphones
        نعم
        إمكانية تحديث البرنامج الثابت
        نعم
        المقاومة للمياه
        IPX5
        نوع مفاتيح التحكم
        اللمس
        الوضع الأحادي لـ TWS
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        الملاءمة على الأذن
        سماعة مثبتة في الأذن
        مادة وصلة الأذن
        سيليكون
        نوع الملامة داخل الأذن
        رأس أذن من السيليكون

      • الطاقة

        مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
        7 + 21 ساعة
        مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
        8 + 23 ساعة
        نوع البطارية (سماعة الأذن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (سماعة الأذن)
        53 مللي أمبير في الساعة
        نوع البطارية (علبة شحن)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        سعة البطارية (العلبة)
        600 ملي أمبير في الساعة
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        200 ساعة
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        5 دقيقة لسعة واحدة
        عدد البطاريات
        3 قطع
        وزن البطارية (إجمالي)
        10,1 غرام

      • المساعد الصوتي

        التوافق مع المساعد الصوتي
        • Apple Siri
        • مساعد Google Assistant
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي
        دعم المساعد الصوتي
        نعم

      • الملحقات

        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 200 مم
        غير ذلك
        1 قطعة رباط
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الأبعاد

        أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
        2,00 × 2,57 × 2,14  سم
        أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
        5,49 × 2,90 × 4,15  سم
        الوزن الإجمالي
        0.045  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        الارتفاع
        13,02  سم
        العرض
        11.4  سم
        العمق
        5,37  سم
        الوزن الإجمالي
        0.132  كلغ
        الوزن الصافي
        0.075  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,057  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 13147 7

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        34.3  سم
        العرض
        29.8  سم
        الارتفاع
        30,6  سم
        الوزن الإجمالي
        4,544  كلغ
        الوزن الصافي
        1.8  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,744  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 13147 4

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        16.2  سم
        العرض
        14  سم
        الارتفاع
        13,8  سم
        الوزن الإجمالي
        0.49  كلغ
        الوزن الصافي
        0,225  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,265  كلغ
        GTIN
        1 13147 95229 48 2

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20307 5

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          • إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.
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