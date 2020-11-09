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سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

TAA5205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا
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    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAA5205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن. إكتشف كلّ المميزات

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      الملاءمة التي تريدها دائمًا

      • تصميم مرن من الجهتَين
      • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
      • مكالمات واضحة. الوضع الأحادي
      • مقاومة للمياه والتعرّق بمعيار IPX7
      مصممة لملاءمة تمارينك. جاهزة لأنشطة يومك

      مصممة لملاءمة تمارينك. جاهزة لأنشطة يومك

      تصدر المشغّلات بحجم 6 مم جهير صوت واضحًا ونقيًا وقويًا. بدءًا من القوائم الموسيقية المفضلة لديك ووصولاً إلى محطات البودكاست والمزيد غيرها، قم بتأدية مهامك اليومية مستمتعًا بالأصوات التي تمدّك بالنشاط.

      معيار المقاومة للمياه والتعرّق IPX7

      معيار المقاومة للمياه والتعرّق IPX7

      إن سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية بالكامل هذه حائزة تصنيف IPX7، ما يعني أنه يمكنها تحمّل الغمر الكامل في الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. ستبقى ثابتة في مكانها بغضّ النظر عن مدى تعرّقك أو شكل أذنيك.

      تصميم مشبك أذن قابل للفك. للأسلوب الذي تريده

      تصميم مشبك أذن قابل للفك. للأسلوب الذي تريده

      سواء أكنت تركض في الحديقة أم تقوم بجلسة تدريب متواتر عالي الكثافة، يقوم تصميم مشبك الأذن القابل للفك بتثبيت سماعات الرأس هذه بإحكام. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أحجام لأغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون، ومن الممكن إزالة مشبكَي الأذن أثناء عدم ممارستك التمارين.

      مكالمات واضحة. الوضع الأحادي

      ضع سماعتَي الأذن كلتيهما أو سماعة أذن واحدة. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة للكلام، ويمكنك التبديل بين بطانتَي الأذن من دون تفويت كلمة واحدة. مثالية للمكالمات الطويلة.

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      إن اتصال Bluetooth مستقرّ، وسماعات الرأس جاهزة للإقران لحظة إخراجها من علبة الشحن. تسهّل عناصر التحكّم المتوفرة على كل بطانة أذن عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات.

      علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل يصل لغاية 20 ساعة

      تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 15 ساعة إضافية. استمتع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة، ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة التشغيل لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة بالكامل مدة ساعتين عبر كبل USB-C المضّمن.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم
        الحساسية
        111 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        ‎20 - 20 000
        طاقة الإدخال القصوى
        5 مللي واط
        نوع المشغل
        ديناميكي
        نظام الصوت
        مفتوح

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.0
        برنامج الترميز المدعوم
        • AAC
        • SBC
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • الراحة

        الوضع الأحادي لـ TWS
        نعم
        المقاومة للمياه
        IPX7
        نوع مفاتيح التحكم
        اللمس

      • التصميم

        اللون
        أسود
        طريقة الارتداء
        سماعة بخطاف أذن

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        5 + 15  س
        مدّة التحدث
        5 ساعات
        نوع البطارية (سماعة الأذن)
        ليثيوم أيون (مضمّنة)
        سعة البطارية (سماعة الأذن)
        50 مللي أمبير في الساعة
        نوع البطارية (علبة شحن)
        ليثيوم أيون (مضمّنة)
        سعة البطارية (العلبة)
        450 مللي أمبير في الساعة
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        200 ساعة
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لسعة واحدة
        عدد البطاريات
        3 قطع
        وزن البطارية (إجمالي)
        13 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • المساعد الصوتي

        دعم المساعد الصوتي
        نعم
        تنشيط المساعد الصوتي
        تحكّم بواسطة الصوت
        التوافق مع المساعد الصوتي
        • Apple Siri
        • مساعد Google Assistant

      • الملحقات

        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 500 مم
        علبة شحن
        نعم
        مشبك أذن قابل للفك
        3 أزواج
        رؤوس الأذن
        3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
        دليل البدء السريع
        نعم
        غير ذلك
        زوج من أغطية القفل

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        14.4  سم
        العرض
        10  سم
        الارتفاع
        16  سم
        الوزن الإجمالي
        0,654  كلغ
        الوزن الصافي
        0,3666  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,2874  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11188 6

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        31  سم
        العرض
        22  سم
        الارتفاع
        36  سم
        الوزن الإجمالي
        5.6  كلغ
        الوزن الصافي
        2,9328  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,6672  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11188 9

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        3.5  سم
        العرض
        8.7  سم
        العمق
        6  سم
        طول السلك
        0  سم
        الوزن
        0,087  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,195  كلغ
        الوزن الصافي
        0,1222  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,0728  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11188 2
        نوع العلبة
        صندوق
        طريقة العرض على الرف
        تعليق

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20162 0

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