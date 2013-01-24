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Star Wars special edition

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

SW5700/07
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التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة
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    Star Wars special edition آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    SW5700/07
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حلاقة دقيقة وسريعة

    استمتع بمستوى عالٍ من الراحة واكتشف تجربة الحلاقة السلسلة. تتميّز شفرات ComfortCut التي نقدّمها برؤوس مستديرة، لانزلاق سلس ولحماية بشرتك أثناء الحلاقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Star Wars special edition آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة وسريعة

    استمتع بمستوى عالٍ من الراحة واكتشف تجربة الحلاقة السلسلة. تتميّز شفرات ComfortCut التي نقدّمها برؤوس مستديرة، لانزلاق سلس ولحماية بشرتك أثناء الحلاقة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة دقيقة وسريعة

      اشعر بالقوة بين يديك!

      • نظام الشفرة ComfortCut
      • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

      27 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

      27 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي. 56000 قصة في الدقيقة الواحدة. ما من شعر بعد الآن مهما كان اتجاه نموه.

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لساعة واحدة

      شحن لساعة واحدة

      تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة ComfortCut
        • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        SkinComfort
        • نظام SkinProtection
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        • استخدام بدون أسلاك
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        Star Wars BB-8

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50

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