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سماعة رأس للكمبيوتر المحمول

SHM6500/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها
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    سماعة رأس للكمبيوتر المحمول

    SHM6500/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها

    تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر المحمول

    مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها

    تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات

    مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها

    تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس للكمبيوتر المحمول

    مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها

    تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل headband

      مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها

      • مثبتة فوق الأذن

      محوّل 2 إلى 1 يعمل على الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول

      بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.

      ينتج برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم صوتًا خاليًا من التشويش

      تقدّم المشغّلات بحجم 40 مم والمصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا خاليًا من التشويش.

      ميكروفون في وضعية مثالية لالتقاط الصوت

      تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.

      كتم مضمن وتحكم في مستوى الصوت لعمليات ضبط سريعة

      يسمح الكتم المضمن والتحكم في مستوى الصوت المناسبان بإجراء عمليات ضبط سريعة.

      تصميم مثبّت فوق الأذن وخفيف الوزن لراحة طوال فترة ارتدائها

      تصميم مثبّت فوق الأذن وخفيف الوزن، مع عصبة رأس قابلة للضبط وبطانات أذن ناعمة لضمان الحصول على ملاءمة مثالية وراحة طوال فترة ارتدائها.

      يعمل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء على تنقية الضوضاء في الخلفية

      يعمل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء على تنقية الضوضاء في الخلفية لإجراء مكالمات بصوت رائع.

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول

      متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة على الرأس

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        16 - 22000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        100 ملي واط
        الحساسية
        95 ديسيبل
        قطر السماعة
        40 ملم
        خرطوشة الميكروفون
        4 ملم
        حساسية الميكروفون
        -42 ديسيبل
        الميكروفون وعناصر التحكم
        ميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء مع إمكانية التحكم بمستوى الصوت وكتمه المضمنة في السلك

      • إمكانية الاتصال

        طول السلك
        2 م
        موصل
        2 x‏ 3.5 ملم
        نوع الكبل
        نحاسي

      • الراحة

        مفتاح الكتم
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎87 12581 58294 4
        الارتفاع
        25  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        10.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.41  كلغ
        الوزن الصافي
        0.206  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.204  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        EAN
        ‎87 12581 58295 1
        الطول
        33.5  سم
        العرض
        20.6  سم
        الارتفاع
        24.1  سم
        الوزن الإجمالي
        1.52  كلغ
        الوزن الصافي
        0.618  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.902  كلغ

      • الملحقات

        مضمنة
        محوّل 2 إلى 1

      • أبعاد المنتج

        العمق
        9.8  سم
        الارتفاع
        18.4  سم
        الوزن
        0.206  كلغ
        العرض
        18.6  سم

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