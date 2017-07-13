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Philips Wireless Bluetooth® headphones SHB4305WT 12.2mm drivers/ closed-back In-ear 6 hrs playtime Ultra comfy

SHB4305WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Wireless Bluetooth® headphones SHB4305WT 12.2mm drivers/ closed-back In-ear 6 hrs playtime Ultra comfy

    SHB4305WT/00

    Philips Wireless Bluetooth® headphones SHB4305WT 12.2mm drivers/ closed-back In-ear 6 hrs playtime Ultra comfy

    Philips Wireless Bluetooth® headphones SHB4305WT 12.2mm drivers/ closed-back In-ear 6 hrs playtime Ultra comfy

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