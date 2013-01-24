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Shaver series 9000

رؤوس حلاقة

SH90/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
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    Shaver series 9000 رؤوس حلاقة

    SH90/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 رؤوس حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 9000 رؤوس حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 9000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

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      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • شفرات الدقة V-Track
      • تتلاءم مع S9000 ‏(S9xxx)
      • تتلاءم مع آلة SW97xx إصدار Star Wars
      • تتلاءم مع آلة SW67xx إصدار Star Wars
      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 9000

      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 9000

      تتوافق رؤوس SH90 البديلة مع آلة الحلاقة series 9000‏ (S9xxx) و8000‏ (S8xxx) وآلات الحلاقة SW9700 وSW5700 من إصدار Star Wars.

      توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

      توجيه الشعر بطريقة مثالية لحلاقة دقيقة بفضل شفرات V-Track

      تعمد شفرات الدقة V-Track الحائزة على براءة اختراع إلى وضع كل شعرة في زاوية القص المثالية بلطف، حتى الشعيرات المسطحة وبطول مختلف. تسمح لك هذه التقنية بقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل، للاستمتاع ببشرة بحالة ممتازة.

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. إذ ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح دون مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.

      رؤوس سهلة الاستبدال

      رؤوس سهلة الاستبدال

      1. اسحب حامل رأس الحلاقة. 2. استبدل رؤوس الحلاقة برؤوس جديدة. 3. أعِد تثبيت حامل رأس الحلاقة. 4. لإعادة تعيين آلة الحلاقة، اضغط باستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ.

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        تتلاءم مع نوع المنتج
        Shaver series 9000‏ (S9xxx)
        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
        3

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        حامل حلقة التثبيت

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