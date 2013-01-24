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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

SCF766/00
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    SCF766/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة ومعزولة

    لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول

    يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران. إكتشف كلّ المميزات

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      مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامها بمفرده

      • 9 أونصات
      • قشة للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إندونيسيا
        نعم

      • المحتويات

        قشة مصنوعة من السيليكون
        1  قطعة
        غطاء يفتح بالدوران مزوّد بقشة
        1  قطعة
        كوب (260 مل/ 9 أونصة)
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      • أبعاد المنتج ووزنه

        العمق
        80  ملليمترًا
        الارتفاع
        260  ملليمترًا
        الطول
        100  ملليمترًا
        الوزن
        180  غ

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