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Philips Avent

مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

SCF716/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
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    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF716/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

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      تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

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      • خالية من BPA
      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

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      ملعقة وشوكة بتجويف عميق

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      سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم

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      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        صحن مقسّم
        1  قطعة
        وعاء كبير
        1
        وعاء صغير
        1  قطعة
        شوكة للأطفال الصغار
        1
        ملعقة للأطفال الصغار
        1

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        90 (عمق) X‏ 306 (عرض) X ‏353 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6
        وزن المنتج
        0.523  كلغ

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