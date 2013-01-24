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Philips Avent

ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

SCF710/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم
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    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF710/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      ملاعق فطام ذات رأس ناعم

      أدوات الفطام من Avent

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

      رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

      رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

      مقبض طويل للوصول البعيد

      مقبض طويل للوصول البعيد

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        ملاعق الفطام
        2

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.053  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        155 (طول) X‏ 23 (عرض) X ‏20 (عمق)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        26 (عمق) X‏ 101 (عرض) X ‏245 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

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          • الرأس الناعم غير متوفر في الولايات المتحدة