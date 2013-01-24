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Philips Avent

وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

SCF706/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
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    Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

    SCF706/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

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      تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

      وعاء مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

      • باللون الأبيض
      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        وعاء صغير
        1  قطعة
        كتيّب وصفات
        لا

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.090  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        40 (عمق) X‏ 140 (ارتفاع) X ‏140 (عرض)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        44 (عمق) X‏ 170 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • سهولة الاستخدام

        يمكن وضعها في المايكرويف
        نعم

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