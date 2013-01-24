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Philips Avent

حلمة Natural

SCF656/27
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
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    Philips Avent حلمة Natural

    SCF656/27
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    إن الحلمة المخصصة للطعام السميك من Philips Avent مثالية للطعام ذي القوام الأكثر كثافة، مثل الحبوب أو الحساء. تتميّز الحلمة بتصميم مبتكر على شكل البتلات لالتقام طبيعي شبيه للثدي، وذلك للدمج بين الرضاعة من الثدي ومن الرضّاعة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    إن الحلمة المخصصة للطعام السميك من Philips Avent مثالية للطعام ذي القوام الأكثر كثافة، مثل الحبوب أو الحساء. تتميّز الحلمة بتصميم مبتكر على شكل البتلات لالتقام طبيعي شبيه للثدي، وذلك للدمج بين الرضاعة من الثدي ومن الرضّاعة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

      • قطعتان
      • تدفق السوائل السميكة
      • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011‎/8/EU

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      تتوافق مع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural

      إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.

      معدلات تدفق مختلفة لتوفير رضاعة مريحة

      تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

      حلمة مخصصة للطعام السميك - Natural

      مع الحلمة المخصصة للطعام السميك، يمكنك تزويد طفلك بطعام أكثر سماكة بحسب تطور متطلبات التغذية لديه. نوصي باستخدام هذه الحلمة للأطعمة الأكثر سماكة كالحليب بمعادلة مقاومة التقيؤ (AR) (المكثّف) أو الحليب المخلوط مع أرز الأطفال أو الحليب المخلوط مع طعام الأطفال أو المكونات المهروسة أو الحساء...

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المواد

        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون

      • حلمة

        سرعة التدفق
        تدفق سريع
        الثقوب
        شق
        أشهر
        للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      • المحتويات

        حلمة طرية تتيح التدفق المتغير
        2  قطعة
        حلمة طرية مخصصة للطعام السميك
        2  قطعة

      • التصميم

        تصميم الحلمة
        • حلمة عريضة على شكل الثدي
        • بتلات مريحة وفريدة
        • عريضة جدًا

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص
        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        • بتلات مريحة وفريدة

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011