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Philips Avent

حلمة Natural

SCF652/27
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
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    Philips Avent حلمة Natural

    SCF652/27
    التصنيف الإجمالي / 5

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      حلمة بتصميم البتلة من Avent

      • قطعتان
      • تدفق بطيء
      • شهر واحد أو أكثر
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011‎/8/EU

      معدلات تدفق مختلفة لتوفير رضاعة مريحة

      تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

      تتوافق مع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural

      إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        حلمة تدفق بطيء طرية
        2  قطعة

      • التصميم

        تصميم الحلمة
        • حلمة عريضة على شكل الثدي
        • بتلات مريحة وفريدة
        • عريضة جدًا

      • حلمة

        سرعة التدفق
        تدفق بطيء
        الثقوب
        ثقبان
        أشهر
        شهر واحد أو أكثر

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

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