لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز لهّاية ultra air night من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لرؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة. إكتشف كلّ المميزات