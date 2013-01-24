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Philips Avent

مقابض تدريب الكوب

SCF242
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده ليشرب بمفرده
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    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    SCF242
    التصنيف الإجمالي / 5

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    Philips Avent مقابض تدريب الكوب

    ليشرب بمفرده

    يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.

    ليشرب بمفرده

    مقابض كوب سهلة الفك

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    تسهل ملاءمتها وإزالتها

    يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • المحتويات

      مقبض
      2  قطعة

    • مراحل النمو

      المراحل
      الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      70 (العمق) X ‏126 (العرض) X ‏167 (الارتفاع)  ملليمترًا
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      70 (العمق) X ‏126 (العرض) X ‏70 (الارتفاع)  ملليمترًا
      عدد صناديق F في صندوق A
      6  قطعة
      وزن المنتج
      0.011  كلغ

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