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Philips Avent

لهّاية Soothie Shapes

SCF194/05
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    SCF194/05
    التصنيف الإجمالي / 5

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

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      سيليكون طبي مرن

      • تصميم مؤلف من قطعة واحدة من السيليكون
      • 3 أشهر - 18 شهرًا
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      مستخدمة في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

      مستخدمة في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

      يثق بها الأطباء المحترفين لتهدئة الأطفال الحديثي الولادة، توزّع اللهّايات في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.*

      تصميم فريد لتقوية الرابط

      تصميم فريد لتقوية الرابط

      تختلف لهّاية Soothie Shapes قليلاً عن اللهّايات الأخرى التي نقدمها. فيسمح لك شكلها الفريد وضع أصبعك في الحلمة لتقوية الرابط مع طفلك عبر مساعدته على الرضاعة.

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      سيليكون طبي متين

      سيليكون طبي متين

      إن راحة طفلك وسلامته من أولوياتنا، ولهذا السبب تم تصميم هذه اللهّاية من السيليكون الطبي المتين والمرن في الوقت نفسه.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية Soothie Shapes
        2  قطعة

      • أمان

        خالية من مادة الBPA
        نعم

      • صحي

        سهل التنظيف
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم

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          الآراء

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          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
          • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
          • تتمتّع هذه اللهّاية بشكل الحلمة نفسها وهي مصنوعة من مواد الطراز الأمريكي نفسها ولكن لديها غطاء بشكل مختلف.