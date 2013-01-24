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Philips Avent

لهّايات نفاذة للهواء

SCF186/26
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تدعم نمو طفلك تدعم نمو طفلك تدعم نمو طفلك
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    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

    SCF186/26
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تدعم نمو طفلك

    تدعم لهّاية Philips Avent للأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر نمو طفلك واحتياجات التهدئة المتغيرة. فهي تتميّز بحلمة مقاومة للعضّ لتتماشى مع أسنانه ولثته النامية، مع توفير الراحة في الوقت نفسه. متوفرة في مجموعة من التصاميم والألوان الرائعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent لهّايات نفاذة للهواء

    تدعم نمو طفلك

    تدعم لهّاية Philips Avent للأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر نمو طفلك واحتياجات التهدئة المتغيرة. فهي تتميّز بحلمة مقاومة للعضّ لتتماشى مع أسنانه ولثته النامية، مع توفير الراحة في الوقت نفسه. متوفرة في مجموعة من التصاميم والألوان الرائعة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلمة مقاومة للعضّ

      • مع حلمة مقاومة للعضّ
      • الأطفال من عمر 18 شهرًا وما فوق
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      حلمة مقاومة للعضّ لطفلك الصغير

      حلمة مقاومة للعضّ لطفلك الصغير

      تم تصميم حلمة اللهّاية المقاومة للعضّ هذه خصيصًا للأطفال الأكبر سنًا.*

      فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      فتحات تهوية أكثر تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      تعرّفي على تلميحات ونصائح لمساعدة طفلك في التخلي عن اللهّاية

      تعرّفي على تلميحات ونصائح لمساعدة طفلك في التخلي عن اللهّاية

      يشارك اختصاصي علم النفس السريري للأهل والأطفال طرقًا سهلة وتلميحات مفيدة حول مرحلة تخلّي طفلك عن اللهّاية على www.philips.com/sootherfree. ستساعد هذه التلميحات والنصائح طفلك في التخلّي عن استخدام اللهّاية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّايات بانسياب حر للهواء
        2  قطعة

      • أمان

        مقبض أمان دائري
        نعم
        خالٍ من BPA
        نعم

      • صحي

        سهل التنظيف
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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            • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
            • يجب عدم استخدام هذه اللهّاية كعضّاضة. فهي مقاومة لحالات عضّ عرضية.
            • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
            • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
            • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014