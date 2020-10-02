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Philips Avent

لهّاية Ultra air

SCF080/11
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
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    Philips Avent لهّاية Ultra air

    SCF080/11
    التصنيف الإجمالي / 5

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة جافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

      فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      تسمح للبشرة بالتنفس

      تسمح للبشرة بالتنفس

      فتحات تهوية كبيرة جدًا تعمل على تهوية بشرة طفلك بلطف، ما يحافظ على نعومتها وجفافها.

      ألوان وتصاميم رائجة

      ألوان وتصاميم رائجة

      دائمًا ما تكون مجموعة ultra air على الموضة. تسمح لك تصاميمها المشرقة والملونة ولطفلك بقضاء وقت ممتع في تجربة أحدث التصاميم.

      ملمس مثالي للشعور بالراحة

      ملمس مثالي للشعور بالراحة

      تم تصميم كل أجزاء لهّاية Ultra air بطريقة تجعلها تُشعر بالخفة والراحة، بما في ذلك الحلمة الناعمة.

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      اعتني بنمو فم طفلك باستخدام حلمة ثدي بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • محتويات العبوة

        لهّاية Ultra air
        2  قطعة

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          الآراء

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          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
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