مصطلحات البحث
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.
ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.
يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.
تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التشغيل بحرية تامة ومن دون أي أسلاك لغاية 18 ساعة قبل إعادة الشحن.
كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.
قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم باستخدام الأضواء الليلية على شكل نجوم التي يمكن تشغيلها بواسطة وحدة الأهل أو وحدة الطفل. ( ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).
ساعدي طفلك على الهدوء بلطف بفضل الأغنية التي تختارينها وإنارة دافئة وهادئة للضوء الليلي. يمكنك تشغيل الأغاني التي تختارينها بواسطة مأخذ وتشغيل MP3. شغلي الموسيقى التي تريدينها في غرفة طفلك وساعديه على النوم بسرعة. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).
يتيح جهاز استشعار الحرارة والرطوبة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار الحرارة والرطوبة فوراً بأي تغيّر يطرأ على الجو في غرفة الطفل وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل. راقبي الجو في غرفة طفلك.
يمكنك تخصيص إعدادات التنبيه والحصول على إعلام بواسطة اهتزاز صامت وخفيف لوحدة الأهل.
اضغطي على زر التخفيت الليلي لتنشيط وضع الليلة الهادئة بشكل فوري. في هذا الوضع، يتم خفض قوة الأضواء ونور الشاشة ومستوى صوت التنبيهات. اضغطي بسهولة على زر التخفيت الليلي من جديد للعودة إلى وضع التشغيل العادي.
الطاقة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
المواصفات التقنية
بيانات لوجيستية
مراحل النمو
الميزات