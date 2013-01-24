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Philips Avent

جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD560/00
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD560/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/00 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/00 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

      دعم إضافي لك ولطفلك

      • اتصال خاص 100%
      • ضوء ليلي وتهويدات
      • وظيفة التحدّث إلى الطفل
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

      مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك

      مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك

      يسمح جهاز استشعار الحرارة مع تنبيه مخصص بمراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم بدرجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار حرارة مخصص فورًا بأي تغيير يطرأ على الجو في غرفة الطفل، وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل.

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

      تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التشغيل بحرية تامة ومن دون أي أسلاك لغاية 18 ساعة قبل إعادة الشحن.

      ضوء ليلي مريح وتهويدات لتهدئة طفلك

      ضوء ليلي مريح وتهويدات لتهدئة طفلك

      لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة ووهج ضوء ليلي دافئ ومطمئن للتهدئة من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمسة المهدّئة وتشغيل الضوء الليلي، مما يساعد طفلك في الاسترسال فورًا في النوم. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        وقت التشغيل على البطارية بالساعات
        18 ساعة
        وحدة تزويد بالطاقة
        • 120 فولت (الولايات المتحدة)
        • 220 - 240 فولت
        وقت الشحن
        10  ساعات

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاق التردد
        تقنية DECT
        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم

      • الراحة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في التحسس
        نعم

      • المواصفات التقنية

        نطاق درجة الحرارة التشغيلية بالدرجة المئوية
        10 - 40 درجة مئوية
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الميزات

        تقنية DECT
        نعم
        توفير الطاقة في وضع Smart ECO
        • وضع ECO
        • نعم
        إشارة الاتصال والوجود ضمن النطاق
        نعم
        ضوء ليلي مريح
        نعم
        وظيفة التحدّث إلى الطفل
        نعم
        تهويدات مهدئة
        نعم
        شاشة LCD
        نعم
        أضواء تنشيط الصوت
        3 أضواء LED
        أداة استشعار درجات الحرارة
        نعم
        نطاق التشغيل في الداخل حتى
        50 مترًا
        نطاق التشغيل في الخارج حتى
        330 مترًا

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          • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.