45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لعشر ساعات

ستتمكّن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحنها لعشر ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.