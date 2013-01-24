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Beardtrimmer series 3000

أداة تشذيب اللحية

QT4000/15
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التصنيف الإجمالي / 5
  • لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    QT4000/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع أداة تشذيب اللحية هذه. تتميز بدقة تامة ويمكنها تشذيب الشعر بطول 1 مم ولغاية 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع أداة تشذيب اللحية هذه. تتميز بدقة تامة ويمكنها تشذيب الشعر بطول 1 مم ولغاية 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      لحية مثالية بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • شحن لـ 10 ساعات/استخدام لاسلكي 45 دقيقة
      دقة 1 مم

      دقة 1 مم

      عيّن أداة التشذيب إلى الوضعية الأدنى للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، بطول 1 مم فقط.

      إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

      ما عليك سوى تدوير القرص لتحديد إعدادات الطول التي تريدها وتثبيتها: بدءًا من لحية بطول 1 مم ووصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 1 مم.

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      قابلة لإعادة الشحن فقط. 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        لحية قصيرة

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عدد إعدادات الطول
        10
        الدقة (حجم التدرجات)
        بمقدار 1  ملليمترًا
        نوع المشط
        لحية خفيفة
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 1 إلى 10  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

      • سهولة الاستعمال

        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        دلالة الشحن
        على الوصلة
        البطارية
        1x AAA NiMH
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

      • نظام الطاقة

        وقت الشحن
        10 ساعات
        وقت التشغيل
        ما يصل إلى 45 دقيقة
        نوع البطارية
        Ni-MH
        فولتية عالمية
        100-240 فولت

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل

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