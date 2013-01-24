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OneBlade Pro

مناطق الوجه

QP6530/23
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
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    OneBlade Pro مناطق الوجه

    QP6530/23
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade Pro مناطق الوجه

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    OneBlade Pro مناطق الوجه

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade Pro من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية الثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

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      تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

      مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

      • بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
      • مشط دقيق مع 12 إعدادًا للطول
      • للاستخدام الرطب والجاف
      • مؤشر مستوى البطارية
      تقنية OneBlade الفريدة

      تقنية OneBlade الفريدة

      تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

      تشذيب الشعر

      تشذيب الشعر

      يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة ومتساوية بواسطة المشط الدقيق المضمن والقابل للضبط. عيّن القرص إلى واحد من إعدادات الطول الاثني عشر القابلة للتثبيت للحصول على الشكل الذي تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية وتشذيب دقيق، ووصولاً إلى تسريحة لحية أطول.

      استمتع بحواف دقيقة

      استمتع بحواف دقيقة

      حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!

      تخلّص من الشعر

      تخلّص من الشعر

      لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

      يتميّز مشط التشذيب الدقيق بـ 12 إعداد طول (0,5 إلى 9 مم)

      يتميّز مشط التشذيب الدقيق بـ 12 إعداد طول (0,5 إلى 9 مم)

      يتضمّن مشط التشذيب الدقيق المتعدد الاستخدامات إعدادات طول تتراوح من 0,5 إلى 9 مم، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا بالطول الذي تريده بالضبط.

      احصل على خطوط وحواف دقيقة بواسطة الشفرة بجانبَين

      احصل على خطوط وحواف دقيقة بواسطة الشفرة بجانبَين

      تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك ما يتيح لك حلاقة الشعر في كل مناطق وجهك بسهولة وراحة. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

      أداة OneBlade متينة

      أداة OneBlade متينة

      تم تصميم الشفرتين لأداء يدوم طويلاً. وللحصول على أداء مثالي، ما عليك سوى استبدال كل شفرة كل 4 أشهر*. إن عملية الاستبدال سهلة ولا تتطلب مجهودًا.

      مقاومة للمياه: استخدام رطب وجاف

      مقاومة للمياه: استخدام رطب وجاف

      إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك.

      بطارية ليثيوم أيون تدوم لمدة 90 دقيقة

      بطارية ليثيوم أيون تدوم لمدة 90 دقيقة

      يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 90 دقيقة بعد شحن بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لساعة واحدة.

      يُظهر مؤشر LED حالة البطارية

      يُظهر مؤشر LED حالة البطارية

      احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام، من خلال التحقق من مؤشر البطارية. فهو يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أثناء الاستخدام، ويشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.

      المواصفات التقنية

      • أداء التشذيب والحلاقة

        نظام الحلاقة
        • تقنية تتبع المنحنيات
        • نظام الحماية المزدوجة
        نظام الترتيب والقص
        تقنية تتبع المنحنيات

      • الملحقات

        المشط
        مشط مع 12 إعداد طول (من 0,5 إلى 9 مم)

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        قابلة للشحن
        شاشة عرض
        3 مؤشرات LED للبطارية
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        90 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        على المقبض
        رأس بديل
        • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*
        • QP210،‏ QP220،‏ QP230
        • QP610 وQP620

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          • لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.