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Multigroom series 5000

أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

QG3362/23
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
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    Multigroom series 5000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

    QG3362/23
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للماء هذه. تمنحك الملحقات الثمانية حرية ابتكار أشكال مختلفة للشعر في كل أجزاء الجسم، بينما تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في تشذيب الشعر الكثيف بشكل متساوٍ ولطيف. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Multigroom series 5000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة والمقاومة للماء هذه. تمنحك الملحقات الثمانية حرية ابتكار أشكال مختلفة للشعر في كل أجزاء الجسم، بينما تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في تشذيب الشعر الكثيف بشكل متساوٍ ولطيف. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

      أداة تشذيب مقاومة للمياه 8 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

      • 4 ملحقات و4 أمشاط
      • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
      • شفرات بأداء عالٍ
      • استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال تسريحتك والحصول على خطوط نظيفة ودقيقة حول أطراف لحيتك.

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      تحديد خطوط واضحة حول اللحية أو السكسوكة

      تحديد خطوط واضحة حول اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      حلاقة المناطق الصغيرة على الخدين والذقن بدقة

      حلاقة المناطق الصغيرة على الخدين والذقن بدقة

      تخلّص من الشعر غير المرغوب فيه بدقة في المناطق الصغيرة على الوجنتَين والذقن للمسات نهائية نظيفة.

      ترتيب شكل الحواجب والسوالف بطول متساوٍ

      ترتيب شكل الحواجب والسوالف بطول متساوٍ

      مشّط الحاجبَين والسوالف وشذّبها بدقة لمظهر أنيق.

      تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

      تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      18 إعداد طول قابلاً للضبط (‎3‏-20 مم) للحصول على قصة شعر متساوية

      18 إعداد طول قابلاً للضبط (‎3‏-20 مم) للحصول على قصة شعر متساوية

      حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      10 إعدادات طول قابلة للضبط (‎3‏-12 مم) للعناية بنظافة الجسم براحة

      10 إعدادات طول قابلة للضبط (‎3‏-12 مم) للعناية بنظافة الجسم براحة

      شذّب شعر جسمك بالطول الذي تريده. يتميّز مشط شعر الجسم بـ 10 إعدادات مختلفة، لعملية تشذيب نظيفة ومريحة على الصدر أو تحت الإبطَين أو المغبن.

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      يمنحك نظام الشحن المتقدم الذي نقدّمه خيارَين ملائمَين: الشحن لساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة أو شحن سريع لـ 5 دقائق لعملية تشذيب كاملة.

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      طاقة حتى عند قص الشعر الأسمك. تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في قص المناطق الأطول والأكثر كثافة من الشعر من خلال زيادة سرعة القص.

      يمكن شطف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية

      يمكن شطف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية

      ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      احتفظ بأداة التشذيب المتكاملة بشكل منظّم بفضل الحقيبة الملائمة التي تحمل أداة التشذيب وكل الملحقات وتحميها أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الملحقات/الأمشاط
        4 ملحقات و4 أمشاط
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية بحجم كامل
        • أداة تشذيب دقيق
        • آلة حلاقة دقيقة
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف دوّارة
        • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
        • مشط للشعيرات القصيرة والحاجبين
        • مشط أداة قص الشعر مع 18 إعدادًا
        • مشط لشعر الجسم مع 10 إعدادات
        عدد إعدادات الطول
        18 إعداد طول مضمّن
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • شارب
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • أداء التشذيب

        شفرة بأداء عالٍ
        لعملية تشذيب ناعمة
        زر الطاقة الفائقة السرعة
        لأداء أفضل

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        الزيت ضمن التغليف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        قابلة للغسل بالكامل
        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      • التصميم

        اللون
        أسود مع لوحة بلمعان عالٍ
        مقبض
        سهلة الحمل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        50 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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