شفرات مقاومة للتآكل بتقنية الشحذ التلقائي

أكثر من 37800 حركة في الدقيقة، غطاء مبتكر على شكل منحني مزدوج، حافة مدورة تضمن انزلاقًا سلسًا، فتحات غطاء منحنية تلتقط الشعر بشكل فعال وتدفع الجلد بعيدًا عن وضع القطع، وتحمي البشرة أثناء الحلاقة