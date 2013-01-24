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بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
يسهل تنظيف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية، ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام.
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