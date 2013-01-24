نظام حماية متطوّر يحمي البشرة من الشد والخدوش والجروح

بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.