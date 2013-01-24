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مظهر ودقة متقدمان
ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة متقدمان
ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات
مظهر ودقة متقدمان
ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة متقدمان
ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة بتقنية DualCut التي توفّر دقة قصوى. وتأتي مزوّدة بشفرات أكثر بمرتَين وبتصميم يتيح الشحذ الذاتي، بالإضافة إلى أنها تحافظ على المستوى نفسه من الفعالية لغاية 4 سنوات.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.
استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.
استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.
ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان لللحية الخفيفة (1,2 مم) ومشط واحد لللحية قابل للضبط (3 إلى 7 مم).
عالج مشكلة الشعر في أي منطقة من الجسم بعملية شحن واحدة. تتضمن أداة التشذيب هذه من Philips بطارية فعالة يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة.
يسهل حمل آلة Multigroom من Philips وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يوفّر الراحة الفائقة ويساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.
ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي بفضل حقيبة صغيرة لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها وإبقاء كل الملحقات في مكان واحد.
ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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