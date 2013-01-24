كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
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حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات
حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل. يمنع الفلتر المزدوج والفريد انسداد رؤوس الحلاقة بالشعر، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة المثالي.
يقلل نظام التزييت النشط الاحتكاك والتلف على رؤوس الحلاقة والشفرات، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة بحالة جديدة لمدة أطول.
يساعد كل من نظام DualFiltration ونظام التزييت النشط في الحفاظ على آلة الحلاقة أنظف بـ 10 مرات مقارنة باستخدام المياه فقط
تمنحك التركيبة الخالية من الكحول واللطيفة على البشرة حلاقة منعشة ونظيفة، وهي مصممة خصيصًا للحماية من تهيّج البشرة
يتميّز سائل الخرطوشة الجديد لنظام SmartClean بتركيبة فريدة ورائحة رائعة. إنه ينظف آلة الحلاقة بطريقة صحية ويترك رائحة منعشة على رؤوس الحلاقة.
إن نظام SmartClean من Philips مع خراطيش التنظيف هو أول نظام تنظيف لآلة الحلاقة الذي ينظف آلات الحلاقة بفعالية مع استخدام الرغوة والجل.
تدوم خرطوشة تنظيف واحدة من Philips لغاية 3 أشهر من الاستخدام الأسبوعي. ويمكنك استخدام الخرطوشتين لمدة 6 أشهر للتنظيف بشكل مريح.
إن خراطيش التنظيف مناسبة لكل آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClean.
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