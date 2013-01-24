سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean Smart ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فستومض الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.